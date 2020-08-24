Google'dan Geliştiricilere 5G'ye Hazırlık Uyarıları

Google, Android Developers web sitesindeki yeni blog gönderisinde geliştiricilerden uygulamalarını ve oyunlarını 5G dünyasına hazırlamalarını istedi.
Google, fotoğraflara ve videolara odaklanan uygulamalarda artırılmış gerçekliğin varsayılan hale gelebileceğini söylüyor. İkinci olarak firmaya göre 5G, dışarıdayken Wi-Fi hızlarında internet sunabiliyor; bu ise yüksek kalitede videolu sohbete ve çoklu oyunculu oyunlara olanak tanıyor. Firmanın üçüncü önerisi ise, içerikleri önceden indirmek.
Dördüncü öneri ise akışı yaygınlaştırmak. Google'a göre 4G dünyasında içerik akışı bir istisna idi ancak 5G ile akış, sorunsuz olarak yapılabiliyor ve bu nedenle uygulamalarda daha önde bulunması gerekiyor.
Google'ın talepleri yerinde gibi görünse de, bazılarının kota sınırlamalarını dikkate almadığı söylenebilir. Yine de geleceğe bir noktada adım atmak gerektiğinden, geliştiricilerin bu önerilere kulak vermesi gerekecek gibi görünüyor.
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