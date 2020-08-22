Netflix'in tepki çeken Minnoşlar adlı filmi için Bakanlık devrede

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Netflix'te Minnoşlar adıyla yayımlanması planlanan bir film hakkında gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için RTÜK'e başvurdu.