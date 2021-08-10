Google'dan Gizemli Bir Cihaz Geliyor

Görünüşe göre Google yeni ürünlerini tanıtmak üzere. Yenilenen Nest akıllı ev cihzlarının piyasaya sürülmesinin ardından, ABD Federal İletişim Komisyonu'nda (FCC) Google'ın bir başka "kablosuz akış cihazı" ortaya çıktı.
Devlet düzenleyici kurumlarına yapılan başvurulan, yeni cihazlar için standart bir uygulama ve bu uygulama, genellikle bu cihazlar piyasaya sürülmeden kısa bir süre önce gerçekleşiyor. Android Police tarafından tespit edilen yeni bir raporda, Google'ın yeni bir cihazını bu kuruma sunduğunu gösteriyor, fakat hakkında pek de bilgi vermiyor.
Yine de elbette bu bize bazı tahminlerde bulunmamız için de uygun bir zemin hazırlıyor. Zira Google, geçtiğimiz eylül ayında Chromecast'ini piyasaya sürmüştü. Bu nedenle Eylül 2021'de bu cihazın yeni sürümünü henüz beklemiyoruz.
Sızan bilgilere göre bu gizemli cihaz muhtemelen şirketin yeni Nest kamera ailesine gelebilir. Raporda "etkileşimli medya akış cihazı" olarak belirtilen bu cihazın şimdilik yeni bir Nest kamera olacağı yönünde tahminler yer alırken, bunu ancak şirketin bu sene sonuna doğru düzenleyeceği lansmanında öğrenebileceğiz.
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