Google, Gmail'de "Logo Dönemini" Başlatıyor

Google, sosyal platformlardaki "mavi onay işareti" görevini üstlenen şirket logolarını Gmail'e eklemeye hazırlanıyor.

Gmail'e Şirketleri Doğrulayan Logolar Geliyor

Google, hizmet paketi G Suite'e bir dizi güvenlik geliştirmesi getireceğini duyurdu. Değişiklikler arasında Gmail'e gelecek "marka göstergeleri" öne çıkıyor.

Bir eposta spesifikasyonuna dayanan marka simgeleri, epostanın geldiği firmayı doğrulayan bir çeşit onay işareti olma görevini üstleniyor. Epostalar, mevcut DMARC sistemi ile doğrulanıyor. Bunun ardından ilgili logoyla ilgili sertifika doğrulanıyor. Böylece kullanıcı, epostanın gerçekten ilgili firmadan veya firmanın temsilcisinden geldiğini anlayabiliyor.

Google, "önümüzdeki haftalarda" Gmail üzerinde teknolojiyi denemeye başlayacağını söylüyor. Yani Gmail kullanıyorsanız, gelen kutunuzdaki epostalarda firmaların kendi logolarıyla görünmesine hazır olun.

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