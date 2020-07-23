Google'dan, Bu Akıllı Telefonlar İçin "Zorunlu Android Go" Kararı Geldi

Google, özellikle giriş seviyesi için üretilen ve donanım açısından zayıf olan akıllı telefonlardan birini satın alacakları çok yakından ilgilendirecek, önemli bir Android kararı aldı.

  • Ercan Uğurlu
Google'dan Akıllı Telefonlar İçin Zorunlu Uygulama

Google, bundan birkaç sene kadar önce giriş seviyesi akıllı telefonlar için Android Go işletim sistemini duyurmuştu. Bu Android Go işletim sistemi, bir nevi "lite" Android olarak da anılıyordu. O dönem özellikle 1GB veya daha az RAM içeren akıllı telefonlar için bir seçenek olan Android Go, şimdi ise bir zorunluluk halini alıyor gibi.

XDA Developers'ta ortaya çıkan belgeye göre Google, bu konuyu resmileştirme düşüncesinde. Hazırlanan belgeye göre, Android 11'in piyasaya sürülmesiyle beraber Android Go işletim sistemi için birtakım yasal düzenlemeler de getirmeyi planlayan Google, 2 GB RAM'den daha az RAM içeren telefonlar için Android Go işletim sistemini zorunlu kılacak.

Android Go işletim sistemi, daha sade tasarlanmış olmasıyla RAM canavarı Android işletim sistemine kıyasla telefonu daha az yoruyor ve daha az güç tüketiyor. Bunun neticesinde kullanıcılar da daha rahat bir kullanım deneyimi yaşayabiliyor ve bütçe dostu telefonlarından daha fazla istifade edebiliyorlar.

Google'ın bu kararı şimdilik taslak halinde ortaya çıkmış olsa da, kararın resmileşmesi için açıklaması bekleniyor.

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