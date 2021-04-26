Google, google.com.ar Alan Adını, Yaklaşık 4 Dolara Başkasına Kaptırdı

Arjantinli bir internet kullanıcısı, Google'ın Arjantin sayfasının alan adı olan google.com.ar alan adını yaklaşık 3,85 dolar karşılığında satın almayı başardı. Bu durum Google'ın, Arjantin'de kısa bir süre için de olsa (yaklaşık 3 saat) kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Ancak bu garip satın alma, www.google.com adresini etkilemedi.
Nicolas Kuroña isimli kullanıcı, Twitter üzerinde yayınladığı mesajda alan adını aldığını şu sözlerle açıkladı: ""nic.ar'a girdiğim ve google.com.ar adının kullanılabilir olduğunu gördüm. Yasal olarak uygun şekilde satın aldım."
Quiero aclarar que entre a https://t.co/XtzUy8WL36 vi el nombre de https://t.co/cK20BdyuxB disponible y lo compre legalmente como corresponde!— Nicolas David Kuroña (@Argentop) April 22, 2021
İlk yorumlar Google'ın alan adını yenilemeyi unuttuğu şeklinde de olsa, durum tam olarak böyle değildi. Başka bir deyişle google.com.ar alan adının süresi henüz dolmamıştı.
Neyse ki kısa süre içerisinde Google alan adını geri almayı başardı. Ancak bunu nasıl yaptığı bilinmiyor. Ayrıca Google'ın Nicolas Kuroña'ya bir ödeme yapıp yapmadığı da gizemini koruyor.
Open Data Córdoba grubuna (süresi dolan Arjantin alan adlarını izlemeyin hizmet) göre de, Google'ın alan adının süresi gerçekten de dolmamıştı ve aslında sona erme tarihi Temmuz ayındaydı. Nicolas Kuroña'nın alan adını almayı nasıl başardığı ile ilgili bir açıklama yapılmış da değil.
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