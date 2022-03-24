Google, Google Play Store'da Yıllardır Bulunan Kategoriyi Kaldırıyor

Google, TV uygulamasını geçtiğimiz yıl yenileyerek ara yüzünü yeniden tasarladı ve akış ihtiyaçlarınız için bir merkez haline getirdi. Yakın gelecekte, kiralayabileceğiniz veya satın alabileceğiniz filmler ve TV dizileri için Google'ın resmi evi olarak da hizmet verecek.
Bunları zaten TV uygulamasında yapabiliyor olsanız da, Google Play Store'dan satın alabileceğiniz filmler ve TV dizileri de bulmanız mümkün. Ancak Mayıs 2022'de Google, Play Store kategorilerinden Filmler ve TV sekmesini kaldıracak ve yalnızca uygulama, oyun ve kitap sunmaya devam edecek.
Yeni Google TV uygulamasını incelediğinizde, teknoloji devinin sunduğu tüm başlıkları bulabileceğiniz bir mağaza sekmesi göreceksiniz. Daha önce satın aldığınız her şey Kitaplık sekmesinde bulunacak ve satın alınan tüm içerik süresiz olarak orada olacak.
Bunları ister akış aracılığıyla izleyebilir, ister indirebilirsiniz. Uygulama içindeki işlemler için Play kredisini ve Play hediye kartlarını kullanmaya devam edebileceğinizi ve tüm satın alma işlemlerinizin aile paylaşımı ve Google Play Puanları için uygun olduğunu da unutmamakta fayda var. Ayrıca, Google Play'de TV uygulaması satın alma işlemlerinizi görüntülemeye ve geri ödeme talep etmeye devam edebilirsiniz. Tek fark, izlemek istediğiniz bir başlık varsa, onu bulmak için yakında Play Store yerine özel Google TV uygulamasını başlatmanız gerekecek.
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