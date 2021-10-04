Google'a Göre Bing'de En Çok Aranan Kelime: Google!

Microsoft, her ne kadar Bing arama motorunu tutundurmak için elinden geleni yapıyor olsa da bunun ne kadar işe yaradığı tartışılır. Şirket hem arama motoru Bing hem yeni web tarayıcısı Edge için var gücüyle çalışadursun, Google'ın yeri sağlam. Ve Google'dan gelen bir açıklama Microsoft'u derinden üzecek cinsten.
Google'ın ana şirketi Alphabet'i temsil eden avukatı Alfonso Lamadrid'in Bloomberg'e verdiği röportaja göre insanlar Bing'de bile Google'ı arayıp, yollarına oradan devam ediyorlar: "Bing'deki en yaygın arama sorgusunun açık ara Google olduğunu gösteren kanıtlar tespit ettik. İnsanlar Google'ı mecbur oldukları için değil, istedikleri için kullanıyorlar. Google'ın genel aramadaki pazar payının, arama motoru kullanıcılarının yüzde 95'i oluşturmasının asıl sebebi bu."
Bu sözler Google'ın gücünü ortaya koyan gerçekten önemli sözler olurken, aynı zamanda da Microsoft'u eşit derecede üzecek sözler olsa gerek.
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