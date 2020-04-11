Google Hangouts'un Yeni Adı Belli Oldu: Google Chat

G Suite hizmetlerinde geliştirmeler yapmaya devam eden Google, Hangouts sohbet hizmetinin adını kurumsal paketinde Google Chat olarak değiştiriyor.
Bu değişiklikle birlikte hizmetin Google'ın kurumsal hizmetleri arasındaki ismi, Google Chat olacak. Hangouts markası, bir süre önce G Suite'in kurumsal sürümünden kaldırılmıştı. Hangouts adı, tüketicilere yönelik alanda yaşamını sürdürecek. Yani Gmail kullanıcıları ve Android, iOS'taki kullanıcılar, Hangouts'u aynı isimle kullanmaya devam edecekler.
Google'ın RCS tabanlı mesajlaşma hizmetinin de adı Chat olduğundan, yeni hamle biraz kafa karıştırabilir.
Bu arada Hangouts Meet olarak bilinen videolu konferans hizmetinde de bazı yenilikler yapılacak ve hizmetin yeni adı Google Meet olacak. Geçen ay Meet'in bazı işlevleri küresel salgın nedeniyle genişletilmiş, örneğin videolu görüşmelerde 250 kişiye ve bir etki alanında 100.000 izleyiciye izin verilmişti. Normalde sadece G Suite Enterprise müşterilerine açık olan bu işlevler, 1 Haziran'a kadar tüm G Suite müşterilerine sunulacaktı. Şimdi ise bu süre, 30 Eylül'e kadar uzatıldı.
Google Cloud CEO'su Thomas Kurian, Google Meet'in mart ayı boyunca 2 milyar dakika videolu görüşmeye ulaştığını, bu dönemde hizmetin yüzde 60 büyüdüğünü söylüyor.
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