Google Hangouts'un Yeni Adı Belli Oldu: Google Chat

Google, kurumsal paketinde bulunan sohbet hizmeti Hangouts'un adını değiştiriyor. Yeni adı, Google Chat olacak.

Google Hangouts'un Yeni Adı Google Chat

G Suite hizmetlerinde geliştirmeler yapmaya devam eden Google, Hangouts sohbet hizmetinin adını kurumsal paketinde Google Chat olarak değiştiriyor.

Bu değişiklikle birlikte hizmetin Google'ın kurumsal hizmetleri arasındaki ismi, Google Chat olacak. Hangouts markası, bir süre önce G Suite'in kurumsal sürümünden kaldırılmıştı. Hangouts adı, tüketicilere yönelik alanda yaşamını sürdürecek. Yani Gmail kullanıcıları ve Android, iOS'taki kullanıcılar, Hangouts'u aynı isimle kullanmaya devam edecekler.

Google'ın RCS tabanlı mesajlaşma hizmetinin de adı Chat olduğundan, yeni hamle biraz kafa karıştırabilir.

Bu arada Hangouts Meet olarak bilinen videolu konferans hizmetinde de bazı yenilikler yapılacak ve hizmetin yeni adı Google Meet olacak. Geçen ay Meet'in bazı işlevleri küresel salgın nedeniyle genişletilmiş, örneğin videolu görüşmelerde 250 kişiye ve bir etki alanında 100.000 izleyiciye izin verilmişti. Normalde sadece G Suite Enterprise müşterilerine açık olan bu işlevler, 1 Haziran'a kadar tüm G Suite müşterilerine sunulacaktı. Şimdi ise bu süre, 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Google Cloud CEO'su Thomas Kurian, Google Meet'in mart ayı boyunca 2 milyar dakika videolu görüşmeye ulaştığını, bu dönemde hizmetin yüzde 60 büyüdüğünü söylüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Alef dizisi saat kaçta, hangi kanalda ? Alef dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Gözler La Casa De Papel 5. sezonda! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
Koronavirüs teşhisi konan Burak Akkul'dan güzel haber geldi
Maria Sharapova telefon numarasını paylaştı! 2.2 milyon mesaj aldı
Günün En çok Okunanları
Android'de "Silinemeyen" Zararlı Tehlike Saçıyor
Acer, Beklenmedik Durumlar İçin Planlarını Belirlediğini Açıkladı
LG G9'un Yerini Alacak Amiral Gemisi Telefon Bu Olabilir
Google Hangouts'un Yeni Adı Belli Oldu: Google Chat
30 Bin TL'lik Huawei Mate Xs 1 Günde Yok Sattı!

 

 