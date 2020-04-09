Google, Çalışanlarına Zoom'u (Kısmen) Yasakladı

İddiaya göre Google, Corona virüsü salgını devam ederken popüler hale gelen Zoom'un çalışanları tarafından kullanılmasını engelledi.
Google'ın Zoom'a rakip olan videolu sohbet uygulaması, geçen hafta laptoplarında Zoom yüklü olan Google çalışanlarına bir eposta gönderdi. Epostada Zoom uygulamasının sonraki haftadan itibaren "güvenlik açıkları" nedeniyle çalışmayacağı belirtildi. Google'dan bir yetkili, BuzzFeed'e yaptığı açıklamada, "kurumsal ağımızda onaylanmamış uygulamalara izin verilmemesiyle ilgili bir ilkemiz, uzun zamandır var," dedi ve Zoom'un "çalışanlar tarafından kullanılan uygulamalara yönelik güvenlik standartlarına uymadığını" söyledi.
Buna karşın çalışanlar, Zoom'u web tarayıcısı ve mobil uygulamalar üzerinden kullanmaya devam edebilecekler.
Google, Zoom'u yasaklamak konusunda haklı olabilir. Uygulama, son zamanlarda gizlilik ve güvenlik yönünden sorgulanırken, son olarak şifreleme anahtarlarının Çin'e gönderilebildiği ortaya çıkmıştı.
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