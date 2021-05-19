Google Haritalar'a, Kazaları Azaltacak Yeni Özellikler Geliyor!

Google I/O geliştirici konferansında bugün yaptığı duyuru ile Google Haritalar'a yeni özellikler getireceğini açıkladı. Bunlardan en ilginci ise, Güvenilir Güzergahlar özelliği.