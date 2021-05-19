Google Haritalar'a, Kazaları Azaltacak Yeni Özellikler Geliyor!

Google her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği I/O geliştirici konferansında yeni ürünlerini açıklamayı adet haline getirmişti. Açıklanan yeniliklerden biri Google Haritalar'a gelecek güncellemeler oldu. İyileştirmelerden ilki, esas olarak sürüş sırasında sürücünün ani fren yapma olasılığını düşürmek. Google Haritalar yapay zekası bundan böyle ani fren yapma ihtimalinin düşük olduğu rotaları seçecek. Güvenilir Güzergah adı verilen bu yöntemle olası kazaların azaltılması hedefleniyor. Google, bu güncellemenin her yıl Google Haritalar ile gidilen rotalarda 100 milyon sert fren olayını ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.
Tanıtılan bir başka iyileştirme ise Live View adını taşıyor. Live View artık Haritalar uygulamasına entegre olarak gelecek ve navigasyon sırasında çevrede bulunan önemli yapılar, ne kadar kalabalık oldukları, hakkında yapılan yorumlar ve ilgili fotoğrafları gösterecek. Buna ek olarak karmaşık kavşaklarda kullanıcının kolay yönlenmesine yardımcı olacak yönlendirme tabelaları da gösterilecek.
Geçen yıl tanıtılan ayrıntılı sokak haritaları özelliği, kaldırımların, yaya geçitlerinin nerede olduğunu, yolun şekli ve genişliğiyle birlikte görüntülemek için yapay zekâ kullanıyor. Bu özellikle yaya olarak gezinirken oldukça kullanışlı bir özellik. Google bugün bu yılın sonuna kadar Berlin, Sao Paulo, Seattle ve Singapur dahil 50 yeni şehirde devreye alınacağını duyurdu.
Google Haritalar'a eklenecek yeni özellikler aynı anda tüm Android ve iOS kullanıcılarının hizmetine sunulacak.
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