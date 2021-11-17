Google Haritalara Yeni Özellikler: Alan Yoğunluğu ve Fazlası...

Google, popüler Haritalar uygulamasını Alan Yoğunluğu öncelikli olmak üzere yeni özelliklerle güncelliyor. Google Haritalar ayrıca ABD'deki hizmetini de genişletiyor, AVM ve havalimanı gibi büyük komplekslerde gezinmenize yardımcı olmak için Dizin sekmesine eklemeler yapıyor. Ayrıca, fiyat aralıkları da yeni gelen özellikler arasında.
Alan yoğunluğu
Yılbaşı yaklaşırken, pandeminin etkisinin de yavaş yavaş sönümlenmesi ile birlikte, alışveriş yoğunluğu artıyor ve artmaya da devam edecek gibi görünüyor. Haritalar, insanların bu kalabalıklardan kaçınmasına veya bu kalabalıklara katılmasına yardımcı olmak için, hareketli alanları gösteren ve şu anda ne kadar meşgul olduğu ve daha sonra ne kadar meşgul olması beklendiğiyle ilgili ayrıntılar sağlayan, Alan Yoğunluğu adlı yeni bir araç sunuyor.
Google ayrıca seçilmiş bazı alanlarda dizin servisleri de eklemeye başladı. Hem Android hem iOS kullanıcıları havalimanı, AVM ve istasyonlardaki dinlenme alanlarını, yiyecekleri, dükkanları ve park yerlerini bu dizin servislerini kullanarak görebiliyorlar. Yerlerine ek olarak bu noktaların fiyat, puan, açılış-kapanış saatleri gibi bilgiler de dizin servislerinde yer alıyor.
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