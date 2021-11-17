Huawei, İddialara Göre Telefon İşini Üçüncü Bir Tarafa Devretmek İstiyor!

Huawei, ABD'nin uyguladığı ambargo sonrasında yaşadığı krizden çıkış yolunu, telefon işini üçüncü taraf bir şirkete "emanet etmekte" bulmuş gibi görünüyor!

Huawei, krizden çıkış yolunu buldu!

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