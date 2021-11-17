Huawei, İddialara Göre Telefon İşini Üçüncü Bir Tarafa Devretmek İstiyor!

Huawei'nin, ABD yaptırımlarını atlatmak ve cep telefonu kolunu ayakta tutmak için, akıllı telefon işini üçüncü bir tarafa "emanet etmeyi" düşündüğü bildiriliyor. Bloomberg'e göre, şirket şu anda bir Çin Posta ve Telekomünikasyon Cihazları (PTAC) birimi olan Xnova ile anlaşmak için görüşmeler yürütüyor. Anlaşma gerçekleşirse Xnova, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan yasağın ardından Huawei'nin ulaşamadığı yongalar gibi akıllı telefon parçalarını satın alabilecek.
Bloomberg, Xnova'nın e-ticaret sitesinde zaten bazı Huawei markalı Nova telefonları sattığını iddia söylüyor. Görüşmeler devam ettiği için ismi açıklanmayan kaynaklara atıfta bulunan yayın, Xnova'nın Huawei'nin tasarımını içeren bazı cihazları kendi bünyesinde sunacağını iddia ediyor. Tabii ki bu durumda telefonların üzerinde Huawei markasını göremememiz oldukça büyük bir ihtimal.
Bununla birlikte, bazı Huawei mühendislerinin bazı önemli akıllı telefonlarının devrelerini Qualcomm veya MediaTek işlemcilerine uyacak şekilde yeniden tasarlamaya başladıkları da iddia ediliyor. Huawei, gelecek yıl en az 30 milyon cihazın satılmasını bekliyor.
Şimdiye kadar, bu müzakerelere dahil olduğu iddia edilen tüm şirketler konuyla ilgili sessiz kalıyorlar, ancak Trump yönetimi Huawei'ye büyük zarar verdi ve yaptırımlar, ticari satışların son dört çeyrekte düşmesine neden oldu.
Şirket, Honor alt markasını geçen yıl bir şirketler konsorsiyumuna devretmek zorunda kalmıştı. Ancak Honor'un son zamanlardaki güçlü performansı göz önüne alındığında, Huawei'nin neen üçüncü taraf bir şirket ile anlaşmak istediğini rahatlıkla anlayabiliyoruz.
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