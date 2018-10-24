Google içeriklerini Ultra HD formatında sunacak!
Teknoloji devi Google, Play TV servislerinin kalitesini en üst düzeye taşımaya niyetli.
Eğer Google Play Movies & TV Store'dan; 1920x1080 piksellik HD veya standart SD içerik aldıysanız şanslısınız. Sızan dedikodulara göre söz konusu içerikleri 4K HD içeriklerle, ücretsiz olarak değiştirmek mümkün...
Kampanyanın, çok uzun sürmeyeceğini belirtelim. Diğer şartlar ise; bahsi geçen filmleri SD veya HD olarak Google Play'den satın almış olmanız ve Play Store'un 4K versiyonunu yüklemiş olmanız yönünde. Aksi takdirde 4K nimetlerinden faydalanamıyorsunuz.
Elbette söz konusu içeriklerin, yaşadığımız ülke ile uyumlu olması da gerekiyor. Play TV'yi desteklemeyen bir ülkede 4K içeriklerini, "ücretsiz" olarak indirmeniz olası değil.
Google en büyük rakibi Apple ile benzer politika güdüyor. Apple, 2017 yılında SD ve HD içeriklerin, Apple TV temelinde ücretsiz olarak 4K'ya yükseltilebileceğini müjdelemişti. Google da benzer bir projeyi hayata geçirdi.
Google Play uygulamasını destekleyen televizyon markaları arasında; LG, Samsung ve Sony TV mimarileri öne çıkıyor. Eğer televizyonunuz 4K HD yapısını destekliyorsa, güncellemeleri(yaşadığınız ülkede destek veriliyorsa) kolayca indirebiliyorsunuz. Böylece yepyeni bir arayüze kavuşuyorsunuz.
Barış Terun
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