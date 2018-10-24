Google içeriklerini Ultra HD formatında sunacak!

Teknoloji devi Google, Play TV servislerinin kalitesini en üst düzeye taşımaya niyetli.

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