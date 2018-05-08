Google I/O Konferansı Canlı Anlatım!
Android'in yeni sürümünün ve fazlasının ortaya çıkacağı Google etkinliğini canlı olarak buradan takip edin!
Canlı Anlatım
Bugün 21:18Geri düğmesi gerektiğinde görünüyor.
Bugün 21:17Yukarı doğru sürükleyerek son uygulamaları görebiliyor, bir kez daha yukarı sürüklediğinizde uygulama listesini açabiliyorsunuz.
Bugün 21:16Yeni navigasyon sistemi, tek bir düğmeyle çalışıyor ve hareketlerle kontrol ediliyor.
Bugün 21:13Slices, Google arama önerilerinde görünebilecek. Slices için erken-erişim programı, önümüzdeki ay açılacak.
Bugün 21:12Slices, geliştiricilerin diğer uygulamalarda kendi içeriklerini göstermelerini sağlayacak.
Bugün 21:10Bu eylemler, asistanda ve diğer uygulamalarda görünebilecek.
Bugün 21:09Uygulama çekmecesinin üstündeki "uygulama eylemleri" geliştiriciler tarafından çeşitli eylemler göstermek için kullanılabilecek.
Bugün 21:06Otomatik parlaklık işlevi de artık makine öğreniminden faydalanıyor.
Bugün 21:06Android P'nin "Adaptive battery" işlevi pilin sadece sizin için önemli uygulama ve hizmetlere harcanmasını sağlıyor.
Bugün 21:05"Makine öğrenimi kullanım alışkanlıklarınızı öğrenip size yardım edebilir."
Bugün 21:05Sıra Android'de.
Bugün 21:00Yeni Google News, Android, iOS ve web için 127 ülkede bugün yayınlanıyor. Önümüzdeki hafta itibariyle herkese ulaşmış olacak.
Bugün 20:58"Subscribe with Google" işlevi, haber kaynakları için ödeme yapmanızı sağlayacak.
Bugün 20:56Full coverage, herkese aynı kaynakları gösterecek.
Bugün 20:55Bu işlev elbette yapay zeka yardımıyla çalışacak.
Bugün 20:54Amaç, "tüm hikayeyi anlamanızı sağlamak". "Full coverage" işlevi bunun için aynı haberi başka kaynaklardan gösterecek. Böylece yalan haberlere kanma olasılığınız düşecek.
Bugün 20:54"Newscasts" adlı yeni görsel format, videolar, tweet'leri ve makaleleri bir araya getiriyor.
Bugün 20:53Google Material temasını kullanan uygulama, hızlı, basit ve eğlenceli olmayı amaçlıyor.
Bugün 20:52Sanırız bu bilgi, arama geçmişinize dayanıyor.
Bugün 20:52Uygulama, hangi konularla ilgilendiğinizi biliyor.
Bugün 20:51Yeni Google News uygulaması, Google Play Newsstand'i andırıyor.
Bugün 20:50Google News, yapay zeka yardımıyla en iyi gazeteciliği öne çıkarmayı amaçlayacak.
Bugün 20:48"Be internet awesome" programı ise çocuklara internette düzgün biçimde dolaşmayı öğretmeyi amaçlıyor.
Bugün 20:47Bu arada birden fazla YouTube uyarısı, tek bir uyarıda birleşebilecek.
Bugün 20:47Çok fazla YouTube izlediğinizde cihazınız size "Tamam" diyebilecek.
Bugün 20:47Android'de yer alacak bir pano, telefonu nasıl kullandığınızı ve hangi uygulamaları kullandığınızı gösterecek.
Bugün 20:46"Dijital refah" adlı bir girişim, teknolojiyi daha az kullanmamızı sağlayacak. İşte bunu tam olarak destekliyoruz.
Bugün 20:45Bu deney, önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girecek.
Bugün 20:45(Sevinçten ziyade sıkıntıdan)
Bugün 20:45Bu, mağaza çalışanlarını çıldırtacak bir yenilik olsa gerek.
Bugün 20:44Bu teknolojiyle mağazalar aranıyor ve tatil saatleri soruluyor; ardından Google Maps otomatik olarak güncelleniyor.
Bugün 20:43Tanıtımda gerçek bir insanla makine arasındaki bir görüşme gibi görünse de, bir yazılımın bunu nasıl yapacağını henüz bilmiyoruz.
Bugün 20:43Bu yeniliğin adı, Google Assistant Duplex.
Bugün 20:43Asistan, kuaförden randevu almak gibi karmaşık sorulara cevap veriyor.
Bugün 20:42Telefonda gerçek insan gibi konuşan bir asistan gösteriliyor.
Bugün 20:40Lenovo'nun akıllı ekranında kamerayı fiziksel bir düğmeyle kapayabiliyorsunuz, yani kamerayı bantlamanız gerekmiyor.
Bugün 20:40Bu ekranların hepsinde bir ön kamera olması dikkat çekiyor. Bu videolu görüşmeler için güzel bir şey olabilir ancak makine öğrenimiyle etrafınızdaki şeylerin ve olup bitenlerin incelenmesi korkutucu.
Bugün 20:37Bu cihaz Amazon'un Echo Show'unun karşısına çıkacak.
Bugün 20:36Google'ın ilk akıllı ekranları Temmuz'da gelecek.
Bugün 20:32Google bu tür sohbetlerde rakiplerinin zaten önündeydi. Artık sorularımızı devam ettirebilecek olmamız güzel bir gelişme.
Bugün 20:28Google Assistant artık daha iyi sohbet edebiliyor ve sürekli "Hey Google" demeniz gerekmiyor.
Bugün 20:23Google'ın TPU yongalarının ikinci sürümüyle geçen seneki I/O'da tanışmıştık. Şimdi ise TPU 3.0 ortaya çıkıyor.
Bugün 20:20Bu yenilikler, birkaç ay içinde Google Fotoğraflar'a eklenecek.
Bugün 20:20Öneriler arasında siyah beyaz fotoğrafları renklendirmek de var.
Bugün 20:20Bir başka öneri ise belgelerden çekilen fotoğrafları belgeye dönüştürmek.
Bugün 20:20"Önerilen işlemler" adlı bir işlev, fotoğrafta bulunan kişilerle fotoğraf paylaşmak gibi eylemleri otomatik olarak önerebiliyor.
Bugün 20:19Yapay zeka ürünlerinden bir tanesi de Google Photos. Günde 5 milyar fotoğrafa bakılıyor. Fotoğraflarımıza başkalarının bakmadığını ummaktan başka çaremiz yok.
Bugün 20:18Tabi, canlı anlatımlarımızı otomatik tamamlayacağını sanmıyoruz.
Bugün 20:17Gmail, cümleleri yazarken tamamlayabiliyor.
Bugün 20:16Yapay zeka ile baştan tasarlanan bir başka ürün, Gmail.
Bugün 20:16Mors kodu destekli Gboard klavyenin beta sürümü, bugün yayınlanacak.
Bugün 20:15Google, mors kodu için dahili bir destek geliştirdi.
Bugün 20:13Google, bugün bir hastanın gelecek 24-48 saatte hastaneye başvuracağını tahmin eden algoritmalarının sonuçlarını yayınlayacak.
Bugün 20:09Pichai "yapay zeka birçok alanı etkileyecek," diyor ve bazı örnekler gösteriyor.
Bugün 20:08Mark Zuckerberg, konuşmasına firmasının gizlilik konusundaki yanlış adımları hakkındaki itiraflarla başlamıştı. Pichai, bira ve cheeseburger simgelerindeki sorunlardan bahsederek eğlenceli bir başlangıç yaptı.
Bugün 20:06Hamburger emoji'sinde peynir, yanlış yerdeydi. Buna çeki düzen verildi ve peynir, artık köftenin üstünde yer alıyor.
Bugün 20:05"Google I/O'ya hoş geldiniz."
Bugün 20:05CEO Sundar Pichai sahnede.
Bugün 20:02Kendi kendini sürebilen, saydam küpler.
Bugün 20:02CEO sahneye yaklaşırken bir video ekrana geldi.
Bugün 20:01Google katılımcılara plastik güneş gözlükleri dağıttı, bunlar akıllı gözlükler olsaydı elbette müthiş olurdu...
Bugün 20:00Google, sahnenin üzerinde devasa bir çevrimiçi çizim oyunu gösteriyor. Bu oyuna https://g.co/worldview adresinden katılmak mümkün.
Google'ın geliştirici etkinliği Google I/O 2018'in başlamasına sayılı dakikalar kaldı. Etkinlik geliştiricilere odaklansa da Google'ın kullanıcılar için hazırladığı yeniliklerin Google I/O etkinliklerinde tanıtıldığını biliyoruz. Bu sene ortaya çıkmasını beklediğimiz yenilikler arasında Android P, yapay zeka alanında yenilikler ve fazlası var.
Google I/O açılış konuşmasından canlı anlatımımız, bugün saat 20:00'de bu sayfada başlayacak.
Zeynel A. Öztürk
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