Google'dan, iOS Altında Chrome Kullananlara Sekme Kilitleme Sürprizi

Eğer bir iPhone ya da iPad kullanıcısıysanız ve web tarayıcı tercihiniz de Chrome ise, Google'ın size yeni bir sürprizi daha var: Gizli sekmeleri kilitleme özelliği...

iOS kullanıcılarına Chrome sürprizi

Google, iOS kullanıcılar için yeni bir Chrome özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu yeni özellik, açılan gizli sekmelerin kilitlenmesi ile ilgili.

Yeni özellik aktif hale geldiğinde, iOS üzerinde Chrome kullananlar, açtıkları gizli sekmeleri kilitleme imkanına sahip olacak. Kilitlenen bir özel sekme, tamamen bulanık hale gelecek ve içeriği saklanacak. Kilitlenen gizli sekmeyi açmak içinse, kullanıcılar Touch ID ya da Face ID kullanabilecek.

Gizli sekmelerin kilitlenebilmesi, özellikle gizliliğe önem verenler için güzel bir yenilik olacaktır. Zira şu anki sistemde bir gizli sekme arka planda açıkken ve normal bir sekme çalışırken, her iki sekme arasında da serbestçe geçiş yapılabiliyor.

Gizli sekmeleri kilitleme özelliğinin, önümüzdeki ay yayınlanacak olan Chrome 89 ile kullanıcılara sunulması planlanıyor.

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