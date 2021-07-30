Google, iPhone'dan Android'e Geçişi Kolaylaştıracak Yeni Bir Araç Peşinde!

Apple'ın iOS ve Google'ın Android işletim sisteminin sıkı hayranları bulunuyor. İki firma, rekabeti ayakta tutabilmek için yazılımlarını sürekli olarak güncelliyor ve kullanıcılarını kendi çatısı altında tutmak için çabalıyor. Zaman zaman da, platformlar arası geçişi kolaylaştıran yazılım araçları yayınlıyorlar. Google'ın, bu anlamda iOS kullanıcılarını Android'e çekebilmek için yeni bir araç üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
9to5Google'dan gelen sızıntı haberine göre, Android'in Veri Geri Alma Aracında keşfedilen bir kod, Google'ın Switch to Android olarak adlandırılan bir program üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu araç iOS cihazlarındaki bütün kişisel verileri Android tabanlı bir tablet veya telefona aktarmayı kolaylaştırmak için geliştiriliyor. Bu çerçevede adresler uygulama tercihleri, giriş bilgileri, fotoğraflar, ayarlar ve daha fazlasını iPhone'dan Android'e geçirmek mümkün olacak.
Bu yeni uygulama, Google'ın şu anda Google Drive ile yedekleme ve aktarmayı taban alan geçiş yönteminin yerini alabilir.
Apple'ın da Move to iOS olarak bilinen ve benzer bir işlemi Android'den iOS'a yapan bir uygulaması bulunuyor. Google'ın bu yeni uygulamayı bu araca karşı geliştirdiği kesin.
Şu anda bir iPhone kullanıcısı Android'e geçerken verilerini taşımak için Google Drive kullanmak zorunda, ancak bu çok kısıtlı bir seçenek. Zira uygulamaları taşımak mümkün olmuyor ve bunun gibi birçok eksik söz konusu. Google bu yüzden birkaç tıklama ile tüm verileri taşıyacak bir uygulama geliştirerek Apple'dan Android'e geçişi kolaylaştırmayı hedefliyor.
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