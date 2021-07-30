Google, iPhone'dan Android'e Geçişi Kolaylaştıracak Yeni Bir Araç Peşinde!

Google, iPhone'dan Android'e geçmeyi büyük ölçüde kolaylaştıracak yeni bir araç üzerinde çalışıyor. Bu aracın, Apple'ın Move to iOS uygulaması ile benzer şekilde çalışması bekleniyor.