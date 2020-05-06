Google, iPhone ve iPad'lere Özel Önemli Bir Drive Güncellemesi Yayınladı

Google, iPhone ve iPad'lerde Touch ID ve FaceID'yi destekleyen yeni bir Google Drive güncellemesi yayınladı. Yeni güncelleme, kullanıcıların Drive'da tuttukları dosyalarıaözel bir "gizlilik ekranı" arkasına şifrelemelerine izin verecek. Böylece herhangi biri bu dosyalara erişmeye çalışırsa, kilidini açmak için TouchID veya FaceID'yi kullanması gerekecek.
Aslında Drive'ın bu özelliğe kavuşacağı Google'ın geçtiğimiz ay açıklamasından dolayı biliniyordu. Bir Google sözcüsünün Digital Trends'e verdiği demeçte, telefonda depolanan dokümanlar için daha fazla gizlilik sunacakları ifade edilmiş ve yakında bu özelliğin devreye gireceğinden bahsedilmişti. Şimdi ise bahsi geçen bu yeni özellik kullanıcılara sunuldu.
Google'ın "Gizlilik Ekranı" adını verdiği bu özellik, dosyaların ne zaman kilit altına alınması gerektiğine ilişkin kullanıcılara 10 saniye, 1 dakika veya 10 dakika şeklinde opsiyonlar sunuyor. Bu sürenin ardından ise bu dosyalara erişilmek istediğinde, TouchID yoluyla parmak izi okutması veya FaceID yoluyla yüz tanılama yöntemini kullanması gerekli.
Bu özellik şu anda tüm Apple iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulmuş durumda. En son Google Drive güncellemesini Apple App Store üzerinden edinebilirsiniz.
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