iPhone 12, Ne Zaman Tanıtılacak? Tahminler, Gecikme Olabilir Diyor

Apple'ın bir sonraki iPhone'ları için tanıtım tarihleri hakkında yeni iddialar var: iPhone SE 2020 zaten tanıtıldı ama görünüşe göre, iPhone 12 için biraz daha beklememiz lazım. İşte yeni iPhone'ların muhtemel tarihleri.

iPhone 12, ne zaman tanıtılacak?

Dünyada büyük bir kaosa sebep olan Koronavirüs salgını, teknoloji lansmanlarını da elbette olumsuz etkiledi. Pek çok marka tanıtımlarını ertelemek ve üretimlerini askıya almak zorunda kalırken, yapılan etkinlikler de sanal ortamlara taşındı. Örneğin Apple, yeni iPhone SE (2020) tanıtımını her zaman alıştığımız gibi, seyircilerin önünde yapamadı.

iPhone 12, Eylülde Değil, Ekimde Ortaya Çıkabilir

Apple'ın geleneksel olarak amiral gemisi iPhone tanıtımlarını yaptığı ay eylül olarak bilinirken, bu sene bu etkinlik 1 ay kadar sarkabilir. Tanıtımın sanal ortamda, ekim  ayında yapılması beklenirken (ya da en iyi ihtimalle eylül ayının sonunda), satışlar ise biraz daha ileri atılabilir. Yeni telefonların satışlarının ekim ayının sonundan önce başlaması beklenmiyor.

Özetlemek gerekirse, bu sene iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak 3 farklı model halinde görmeyi beklediğimiz yeni nesil iPhone'ları satın almak için heyecanlanan Apple fanları, görünüşe göre en az 6 ay kadar daha beklemek zorunda. Ama yaşadığımız sürecin dinamik bir süreç olduğunu ve her şeyin bir anda değişebileceğini de unutmamakta fayda var.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Tom Cruise, Elon Musk ve NASA'nın yardımı ile uzayda film çekecek
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon için yeni haber var mı?
7 Mayıs 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung Galaxy A10 cep telefonu dikkat çekiyor
8 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık ve cep telefonu fırsatı
Günün En çok Okunanları
Telefon Piyasası, COVID-19 (Koronavirüs) Salgınının Etkilerini Yaşıyor
12 Bin TL Fiyatlı Huawei P40 Pro Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!
Türkiye'deki Koronavirüs Kaynaklı Günlük Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı
Şimdiki nesil hepsini bilmez! Sizi eski günlere götürecek nostaljik 20 ürün
Anneler Günü'nde izleyebileceğiniz, IMDb puanı yüksek 25 film önerisi

 

 