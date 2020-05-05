iPhone 12, Ne Zaman Tanıtılacak? Tahminler, Gecikme Olabilir Diyor

Dünyada büyük bir kaosa sebep olan Koronavirüs salgını, teknoloji lansmanlarını da elbette olumsuz etkiledi. Pek çok marka tanıtımlarını ertelemek ve üretimlerini askıya almak zorunda kalırken, yapılan etkinlikler de sanal ortamlara taşındı. Örneğin Apple, yeni iPhone SE (2020) tanıtımını her zaman alıştığımız gibi, seyircilerin önünde yapamadı.
iPhone 12, Eylülde Değil, Ekimde Ortaya Çıkabilir
Apple'ın geleneksel olarak amiral gemisi iPhone tanıtımlarını yaptığı ay eylül olarak bilinirken, bu sene bu etkinlik 1 ay kadar sarkabilir. Tanıtımın sanal ortamda, ekim ayında yapılması beklenirken (ya da en iyi ihtimalle eylül ayının sonunda), satışlar ise biraz daha ileri atılabilir. Yeni telefonların satışlarının ekim ayının sonundan önce başlaması beklenmiyor.
Özetlemek gerekirse, bu sene iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak 3 farklı model halinde görmeyi beklediğimiz yeni nesil iPhone'ları satın almak için heyecanlanan Apple fanları, görünüşe göre en az 6 ay kadar daha beklemek zorunda. Ama yaşadığımız sürecin dinamik bir süreç olduğunu ve her şeyin bir anda değişebileceğini de unutmamakta fayda var.
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