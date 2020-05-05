iPhone 12, Ne Zaman Tanıtılacak? Tahminler, Gecikme Olabilir Diyor

Apple'ın bir sonraki iPhone'ları için tanıtım tarihleri hakkında yeni iddialar var: iPhone SE 2020 zaten tanıtıldı ama görünüşe göre, iPhone 12 için biraz daha beklememiz lazım. İşte yeni iPhone'ların muhtemel tarihleri.