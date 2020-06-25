Google'dan Küçük ama Önemli Yenilik: Hesap Geçmişi Otomatik Silinecek

Yeni bir Google hesabı açarken, artık "otomatik veri silme" ayarını yapmanız gerekmeyecek. Varsayılan ayarlar kapsamında uygulama etkinliği ve konum geçmişi, otomatik olarak 18 ay sonra silinecek, ancak dileyenler bunu kapatabilecek veya silme işlemini daha erkene alabilecek.
Firma, YouTube'ta benzer bir yol izliyor ancak verilerinizi 18 ay yerine varsayılan olarak 36 ay saklayacak. Yeni hesaplar için geçerli olacak bu prensip, YouTube geçmişini ilk defa etkinleştiren kullanıcılara da uygulanacak.
Google'ın yaptığı başka değişiklikler de var. Arama işlevini kullanarak "Google Gizlilik Kontrolü" gibi aramalarla gizlilik ayarlarınıza ulaşabileceksiniz. Bunun yanında parola kontrolü aracı, Güvenlik Kontrolü içerisine eklenecek. Bundan dolayı Chrome'daki Password Checkup eklentisi, önümüzdeki aylarda kapatılacak.
Google, gelecekte kullanıcılarının gizliliğine yönelik yatırımlarını sürdüreceğini söyledi.
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