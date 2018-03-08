Google Lens, AR Destekli Telefonlara Açıldı!
Google'ın heyecan veren artırılmış gerçeklik uygulaması Google Lens, artık bu telefonlarda da kullanılabiliyor!
- Zeynel A. Öztürk
Google'ın Pixel ve Pixel 2 telefonlarına özel olan Google Lens uygulaması, Google'ın yeni duyurusuna göre artık daha fazla Android'li telefon ve tablette kullanılabiliyor.
Google Lens, router kodunu tarayıp otomatik oturum açmaktan tatilde bulunduğunuz konumları tanımlamaya her tür işin altından kalkabilen, Google Asistan ile bağlanarak önünüzdeki iş yeri hakkında bilgi sunabilen bir kamera uygulaması. Google Lens'in ARCore teknolojisi sayesinde kazandığı yeni yetenekler, örneğin oturma odanızda mobilyaları nasıl yerleştirebileceğinizi söyleyebilmesi veya farklı bir boyayla nasıl görüneceğini göstermesi, müthiş yeniliklerdi ve bu yenilikleri MWC 2018'de görmüştük.
Google bugün yaptığı duyuruyla Lens'e kartvizit okutma işlevi eklediğini söyledi. Bu sayede kartviziti okutarak telefonunuzda hemen yeni bir kişi oluşturabiliyorsunuz. Ancak firma, bazı Android'li telefonların Lens'i henüz kullanamadığını da duyurdu.
Lens Telefonunuzda Çalışacak mı?
Lens, Google Fotoğraflar uygulamasının yanında ARCore işlevselliğine ulaşmaya ve Android Oreo 8.0 ve yukarısına ihtiyaç duyuyor. Firma yeni bir blog gönderisinde şu an 13 cihazın Lens'i kullanabildiğini söylüyor:
- Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2 ve Pixel 2 XL;
- Samsung Galaxy S8, S8+, Note8, S7 ve S7 Edge;
- LG V30 ve V30+ (sadece Android Oreo'da);
- ASUS Zenfone AR
- OnePlus 5
Ancak hemen heyecanlanmayın çünkü bu cihazlarda Android Oreo'ya yükseltseniz bile Lens'i hemen görmeyebilirsiniz. Firma, uygulamanın kademeli olarak dağıtıldığını söylüyor. Bu arada Google, Lens'in "yakında iOS'a geleceğini" de duyurdu.
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