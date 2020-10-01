Google, "Hold for Me" ile Sizin Yerinize Bekleyecek

Google, telefonda beklemeye alındığınızda sizin yerinize bekleyen "Hold for me" işlevini bazı kullanıcılar için kullanıma sunuyor.

Google "Hold for Me" ile Sizin Yerinize Bekleyecek

Google, çağrılar bekletmeye alındığında devreye giren ve işinize devam etmenize olanak tanıyan yeni "Hold for me" ("Benim için beklet") işlevini duyurdu. Pixel 5 ile birlikte ortaya çıkan yeni işlev, şu an Pixel 5 ve yeni Pixel 4a 5G ile ABD'de deneniyor.

Yeni işlev, sadece ücretsiz numaralara yapılan aramalarda çalışıyor. Google'ın Duplex teknolojisini kullanan işlev, karşı tarafın sizi bekletmek için bir müzik çaldığını algılıyor, konuşmanın bir kayıt mı yoksa gerçek konuşma mı olduğunu ayırt edebiliyor. Karşı taraftaki kişi konuşmaya hazır olduğunda Asistan, size bir sesli uyarı gönderiyor, telefonu titretiyor ve ekranda bir soru çıkarıyor. Gizliliğinizi korumak için sesler sadece telefonda işleniyor ve işlev, internet bağlantısı olmadan çalışıyor.

Google, uygulamayı geliştirmeye yardımcı olmayı tercih etmediyseniz ses kayıtlarını hesabınıza kaydetmediğini söylüyor. Ses işleme, siz hatta tekrar döndüğünüzde tamamen duruyor. Yeni işlev, Telefon uygulamasında Ayarlar bölümünde etkinleştirilebiliyor. Asistanın beklemesi için işlevi etkinleştirdikten sonra her çağrıdan önce işlevi açmanız gerekiyor.

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