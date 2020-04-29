Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Öldü mü? Sahte Fotoğraf İnterneti Salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hayatını kaybettiği iddiaları, uzunca bir süredir manşetleri süslemeye devam ediyor. Bazı kaynaklar, Kim Jong-un'un öldüğünü söylerken, bazı kaynaklar ağır hasta ve bitkisel hayatta olduğunu iddia ediyor. Kuzey Kore'den yapılan resmi açıklamalar ise, liderlerinin sağlığının iyi olduğu ve bir sorununun bulunmadığı yönünde. Ancak bu açıklamanın herhangi bir fotoğrafla desteklenmemesi, soru işaretlerini arttırıyor. Ayrıca Kim Jong-un'un, ülkenin kurucusu (aynı zamanda büyük babası) olan Kim Il Sung'un her yıl 15 Nisan'da düzenlenen anma törenlerine ilk kez katılmaması da iddiaları güçlendiriyor.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Öldü mü?
Kuzey Kore'nin dış dünyaya kapalı bir ülke olması, bu sorunun cevabını öğrenmemizi de zorlaştırıyor. Bu yüzden, pek çok iddianın havada uçuşmasına şaşırmamak lazım. Güney Kore hükümetinden Kim Yeon-chul, kısa süre önce bu iddialara bir yenisini daha ekledi ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, COVID-19 salgınından korunmak için ortaya çıkmadığını ve kapalı bir yerde dinleniyor olabileceğini söyledi.
Daha önceki bazı iddialar, Kim Jong-un'un ağır bir kalp ameliyatı geçirdiği ve bu ameliyat sonrasında bitkisel hayata girdiği yönündeydi. Bazı kaynaklar ise, Kuzey Kore liderinin bu ameliyattan çıkamadığını, yani hayatını kaybettiğini rapor etmişti.
Kim Jong-un, gerçekten de son olarak 11 Nisan tarihinde görüldü ve o zamandan beri hakkında iddialardan başka bir şey bilmiyoruz.
Kim Jong-un'un Sahte Ölüm Fotoğrafı İnterneti Salladı
Tüm bu iddialar tartışılırken, ilk olarak Japon haber ajansı JNN tarafından ortaya atılan ve bir anda internette yayılan fotoğraf, olayı farklı bir boyuta taşıdı. Bahsi geçen ve hemen yukarıda da görebileceğiniz fotoğrafta, Kim Jong-un'un öldüğü ve bir cam fanus içerisinde bulunduğu görülüyor. Hem pek çok internet yayını, hem de sosyal medya kullanıcıları, bu fotoğrafın ortaya çıkması ile birlikte, Kim Jong-un'un gerçekten ölmüş olabileceği fikrini savunmaya başladı.
Ancak fotoğrafın, çok büyük bir ihtimalle, manipüle edilmiş bir fotoğraf olması mümkün gibi görünüyor.
Yukarıda gördüğünüz fotoğraf, Kuzey Kore'nin 2011 yılında hayatını kaybeden önceki lideri Kim Jong-il'e, daha doğrusu cenaze törenine ait. İnternette yayılan fotoğraf ile bu fotoğraf arasındaki büyük benzerliği fark etmemek mümkün değil. Fotoğrafçılık uzmanları, iki fotoğrafın aynı olduğu konusunda kesin bir kanıya varmanın mümkün olmadığını söylüyorlar. Ancak uzmanlara göre ibre, Kim Jong-un'a ait olduğu savunulan fotoğrafın sahte olduğu yönünde.
Kısa zamanda interneti kasıp kavuran bu fotoğraf, büyük ihtimalle "internette yayılan sahte fotoğraflar" kervanının son üyesi olarak tarihteki yerini alacak. Ama şurası bir gerçek: Kim Jong-un'un'un hayatta olup olmadığını halen bilmiyoruz. Bu yüzden de, internette buna benzer pek çok fotoğraf daha görebiliriz.
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