Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Öldü mü? Sahte Fotoğraf İnterneti Salladı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un öldüğü iddiaları tam gaz devam ederken, internette hızla yayılan şaşırtıcı fotoğraf, bir anda heyecan yarattı. Ama görünüşe göre işin içinde başka iş var.