Google Meet Nedir? Google Meet Nasıl Kullanılır? Açıkladık...

Google Meet'i kullanarak, uzaktaki arkadaşlarınızla evden nasıl buluşabilirsiniz? Açıklıyoruz...

Google Meet Nasıl Kullanılır?

Google ve Microsoft gibi firmalar, ürünlerini bir başka üründe birleştirip veya bölüp, farklı bir isimle sunmayı seviyorlar. Bu yüzden en başından belirtmekte fayda var; Google Meet birkaç şirketlere özel farklılık haricinde Hangouts'a çok benziyor.

Bu yazımızda video konferans platformu Google Meet'i nasıl kullanacağınızı adım adım anlatacağız.

1. Meet'i Açın

Google Meet'te bir oturum başlatmak için https://meet.google.com adresine gidin. Google hesabınız varsa, oturum açarak Meet arayüzüne ulaşabilirsiniz.

2. Meet Toplantısı Başlatın veya Katılın

Meet'i açtıktan sonra Toplantı Başlatın ve Toplantıya Katılın seçeneklerini göreceksiniz. Aynı ekranda Google Takvim'de daha önceden planladığınız toplantıları da görebilirsiniz.

Mevcut bir toplantıya katılabilmek için toplantının adını bilmeniz gerekiyor. Toplantının adını yazıp, Devam et düğmesine basın.

3. Sunucu Olun

Katılmak istediğiniz toplantı yoksa veya tek başınaysanız, Meet yeni bir toplantı oluşturmak istediğinizi varsayıyor. Bu durumda "sunma" seçeneğine sahip oluyorsunuz. Bir sunucu olarak masaüstünüzü diğer katılımcılarla paylaşabilirsiniz. Herhangi bir kişinin sunucu olabileceğini, bunun toplantıyı ilk başlatan ile ilgisi olmadığını unutmayın.

4. Kamerayı ve Sesi Ayarlayın

Görüşme başlarken ses ve video varsayılan olarak kapalı konumda bulunuyor, ancak alttaki simgelere tıklayarak hemen açabilirsiniz.

5. Kişi Ekleyin

Toplantı başladıktan sonra toplantıya başkalarını ekleyebilirsiniz. Bunun birkaç yolu var ancak en kolay yolların başında eposta veya bir mesaj göndermek geliyor. Meet, bunun için bir bağlantı oluşturuyor ve bu bağlantıyı dilediğiniz kişiye gönderebiliyorsunuz.

6. Masaüstünü Gösterin

Meet sunucusu olarak karşı tarafa kendinizi veya bilgisayarınızın masaüstünü gösterebilirsiniz. Bununla ilgili denetim, panelin sağ altında bulunuyor. Masaüstü görüntüsünü paylaşırken sadece belirli bir uygulamanın penceresini veya tüm ekranı paylaşabilirsiniz.

Masaüstü görüntüsünü paylaşırken bazı kısıtlamalar olduğunu ve Meet'in oyunlar gibi hızla değişen görüntüler sunan uygulamalarla başa çıkamadığını söyleyelim.

7. Katılımcıları Susturma

Toplantı sırasında katılımcılardan biri, örneğin çalıştırdığı bir makine nedeniyle yüksek sese neden olabilir. Bu durumda kişiye tıklayarak onu susturabilirsiniz. Başkaları bu kişiyi duymaya devam edecektir, ancak kişiyi görme ve duyma seçeneklerinizi kendiniz için düzenleyebilirsiniz.

Toplantıya başlamadan önce, başkalarını da düşünerek kamera ve mikrofonunuzun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi, ses seviyenizin çok yüksek olmamasına dikkat etmenizi öneriyoruz.

8. Chat

Meet içerisinde dahili bir sohbet çözümü de bulunuyor. Chat ile diğer katılımcılara bilgiler, web adresleri ve dosyalar gönderebilirsiniz. Farklı bir sohbet aracı kullanmaya kıyasla, burada tüm katılımcıları tek tek seçmeden, hepsine kolayca mesaj göndermeniz mümkün.

9. Mobil Meet Uygulaması

Kafa karıştırıcı da olsa Google, Android'deki Meet'i Hangout Meet olarak adlandırıyor. Hangout Meet ile tablet ve telefon kullanıcıları, Chrome arayüzünde olduğu gibi bir toplantıda buluşabiliyorlar. Telefondan toplantı oluşturmanıza izin verilmiyor ancak mevcut toplantılara katılabiliyorsunuz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
EBA canlı ders nasıl alınır? EBA TV lise, ortaokul, ilkokul frekans bilgileri...
A101 14 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda Xiaomi Mi ve Honor cep telefonu sürprizi
La Casa De Papel 5. sezon için yeni gelişme var mı? La Casa De Papel 5. sezon olacak mı?
13 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğunda cep telefonu, hardisk göze çarpıyor
Günün En çok Okunanları
Farelerden Bulaşan Hepatit E Virüsü, Bilim İnsanlarını Korkutuyor
Sadece en iyileri seçtik! İşte IMDb puanı yüksek en iyi 15 zombi filmi
Chrome'un Yeni Özelliği, Zoom'u Korkutacak Kadar İddialı
Xiaomi CEO'su, iPhone ile "Yakalandı", İnternette Olay Oldu
Akdeniz'deki Deniz Memelileri İnceleme Altına Alındı!

 

 