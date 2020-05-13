İnternetin En Fazla Can Sıkan "Özelliğini" Engelleme Kararı Geldi

Web sitelerini ziyaret ettiğinizde çıkan uyarı kutucukları, bir süredir can sıkıyor. Bunun farkında olan Microsoft, Edge kullanıcılarına spam haline gelen bu kutucukları gizleme olanağı sunacak.
Web tarayıcısı uyarıları, ilk olarak 2003'te Chrome tarafından sunulmuştu. Diğer web tarayıcıları, aynı işlevi hızla kendi bünyelerine katmışlardı. Siteleri ilk kez ziyaret ettiğinizde görünen bu uyarılar, sizden sitedeki güncellemelere üye olmanızı istiyorlar. Ancak ne yazık ki bu işlev, siteler tarafından kötüye kullanılmaya başlandı ve bazı siteler, video çalmadan, dosya indirmeden ve hatta site içeriğini göstermeden önce sizden bu uyarıları kabul etmenizi istemeye başladı.
İşin kötü yanı bazı sahtekar sitelere izin verdiğinizde, karşınıza flört sitelerinden, tarayıcı eklentileriyle ilgili veya porno sitelerden istenmeyen reklamlar çıkabiliyor.
Microsoft Edge'in "Sessiz bildirim istekleri" adlı yeni işlevi, tüm bildirimlerin görüntülenmesini engellemenize izin veriyor. İlgilenen kullanıcılar, işlevi Microsoft Edge Beta 83'te denemek için Ayarlar > Site izinleri / Bildirimleri bölümüne giderek Sessiz uyarı isteklerini etkin hale getirebilirler.
İşlevi etkin hale getirdiğinizde tüm tarayıcı bildirimleri, adres çubuğundaki küçük bir zil simgesinin altında gizleniyor. Bildirimleri görmek için bu zile tıklayabiliyor, hangi sitenin bildirimlerine izin verip, hangisine vermeyeceğinizi seçebiliyorsunuz.
Böylece tarayıcı bildirimlerini ortadan kaldıran Microsoft, internetin en büyük spam kaynaklarından birini susturmuş oldu.
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