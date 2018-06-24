Google Photos'a Derinlik Efekti Geliyor
Yeni telefonların popüler kamera özelliği alan derinliği, Google'ın Fotoğraflar uygulamasında yakında ortaya çıkabilir!
Derinlik efekti, son zamanlarda telefonlarda popüler kamera efektlerinden biri haline geldi. Google'ın Fotoğraflar uygulaması, görünüşe bakılırsa bu işlevi yakında sunmaya başlayacak.
Android Police'in en son Google Fotoğraflar APK dosyasında yaptığı incelemeler, yakında gelecek işlevlerin ipuçlarını verdi. En önemli keşiflerden bir tanesi, derinlik, bulanıklık ve arka planı bulanıklaştırmayla ilgili keşif oldu. Bu keşif, kaydedilen fotoğrafların üzerinde yeni alan derinliği kontrollerine sahip olacağımızın ipucunu veriyor.
Google'ın bu işlevi nasıl sunacağı tam olarak belli değil. Yeni telefonların çoğu, fotoğraf çekerken derinlik bilgilerini de yakalıyor. Böylece karmaşık derinlik efekti ayarlamalarını yapmak, mümkün hale geliyor. Google, buna alternatif olarak makine öğrenimini de kullanabilir, böylece tek kameralı telefonlarda bile alan derinliği elde edilebilir.
Android Police'in keşifler, uygulamanın yedeklediğiniz fotoğrafların kalitesini düşürmeye yarayan bir işlevi de ortaya çıkardı. Bu yeni işlev, kayıtlı fotoğrafların kalitesini azaltarak depolama alanını boşaltmanızı sağlayabilir.
Zeynel A. Öztürk
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