Google Photos'a Derinlik Efekti Geliyor

Yeni telefonların popüler kamera özelliği alan derinliği, Google'ın Fotoğraflar uygulamasında yakında ortaya çıkabilir!

Google Photos'a Derinlik Efekti Geliyor

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