Google Pixel 3, Çektiği Fotoğrafları Kaydetmiyor
Google Pixel 3 kullanıcılarının karşılaştığı bu problem Google'ın yeni telefonunun alkış alan özelliklerini gölgede bırakıyor!
Google Pixel 3, üstün seviye kamerasına eklediği yeni özellikleri ile diğer amiral gemilerinin arasından sıyrılabilen bir cihaz. Ancak kullanıcılar Google Pixel 3'te öyle bir sorunla karşılaştı ki, onlar için bu kamera yetenekleri hiçbir şey ifade etmiyor.
Google Pixel sahipleri, cihazları ile çektikleri fotoğrafların bir süre sonra telefon hafızasından kaybolduğunu öne sürüyorlar. Reddit ve Google destek forumlarında ortaya çıkan şikayetler, sorunun Google Kamera uygulaması ile bir fotoğraf çektikten sonra telefonun ekranını hemen kilitleyince veya başka bir uygulamaya geçildiğinde ortaya çıkıyor. Bu durumda çekilen fotoğrafa galeride bakıldığında önizleme resmi görünmesine rağmen ulaşılamıyor. Bazı kullanıcılar ise çektikleri fotoğrafların başta galeride dahi belirmediğini ancak bir süre bekledikten sonra fotoğraflarına kavuştuklarını belirtiyorlar.
Reddit üzerinde erbat ve Omega192 takma isimli kullanıcılar ise problemden korunmanın geçici bir yolunu bulduklarını öne sürüyorlar. Bu kullanıcılara göre Google Pixel 3 cihazınızda HDR'ı (Yüksek Dinamik Aralık) kapatmanız veya HDR açıkken fotoğraf çekmeniz durumunda fotoğraf uygulamasından HDR'ın fotoğrafı işlemeyi tamamlamasından sonra çıkmanız fotoğrafın korunması için yeterli. Bununla birlikte Omega192 bir diğer çarpıcı noktayı daha ortaya koyuyor: Kendisi, bu probleme kendisinde bulunan Nexus 5X'te de karşılaştığı için problemi nasıl çözdüğünü biliyor, yani bu problem Android telefonlar arasında bir süredir yaygın. Moto Z2, Moto E4 ve Galaxy S9 kullanıcıları da The Verge'e göre daha önce bu sorunla karşılaşmışlardı. Bu noktada bu sorunun Pixel serisine özgün olmaktansa Google Kamera uygulaması ile bağlantılı olması ihtimali öne çıkıyor.
Bu sorunun HDR ile bağlantılı olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı ve Google da bu sorun üzerinde henüz bir yorum yapmış değil.
Doğan Kürşat Aktaş
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