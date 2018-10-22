Google Pixel 3, Çektiği Fotoğrafları Kaydetmiyor

Google Pixel 3 kullanıcılarının karşılaştığı bu problem Google'ın yeni telefonunun alkış alan özelliklerini gölgede bırakıyor!

Google Pixel 3, Çektiği Fotoğrafları Kaydetmiyor

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