Google Pixel 3 ile iPhone XS Karşı Karşıya!

Henüz tanıtılan Google Pixel 3 ile Apple iPhone XS'i karşılaştırdık. İşte aradaki farklar...

Google Pixel 3 ile iPhone XS karşı karşıya!

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