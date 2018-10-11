Google Pixel 3 ile iPhone XS karşı karşıya!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Kayıp Şehirler

Vahşi Batı

Dinozorlar

Savaş Makineleri

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler