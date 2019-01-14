Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL HDR Desteğine Kavuştu

Netflix uygulamasında rastlanan bir yayın logosu, bazı kullanıcılar için güzel bir sürprizi beraberinde getirdi

Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL HDR Desteğine Kavuştu

Netflix kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bir işaret, önemli bir özelliğin Google'ın amiral gemisi modeline geldiğini ortaya çıkardı. Netflix'in resmi olarak HDR destekli cihazlar listesine dahi eklemediği iki cihaz için HDR desteği vermesi, çoğu Pixel kullanıcısı için güzel bir sürpriz oldu.

Netflix'in HDR desteği, bazı Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL kullanıcıları tarafından kullanılmaya başlandı. Kullanıcılar, bu özelliği Netflix uygulamasında cihazın desteklemesi durumunda gösterilen HDR yayın logosu sayesinde fark ettiklerini belirtiyor. Ancak bu, tüm Pixel 3 ve Pixel 3XL kullanıcılarını kapsamıyor ve Netflix'in cihaz listesini güncellemekte geç kalması, bu özelliğin uygulama güncellemesi yerine sunucu taraflı olarak sunulduğunu gösteriyor.

Netflix, belirli Android cihazlarında HDR10 standardını destekliyor. HDR destekli ekranlar, daha yüksek dinamik kontrast değerleri sunuyor, bu sayede beyaz tonları daha parlak görünürken siyah tonları daha karanlık görünebiliyor ve bu sayede daha geniş bir renk gamı da desteklenmiş oluyor. Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin HDR 10 standardının desteklememesi, Netflix'in bu iki cihazı resmi olarak HDR destekli akıllı telefon modeli listesine eklememesinin arkasında yatan sebep olabilir. Google Pixel 3, bunun yerine 8-bit tabanlı daha basit bir HDR standardını destekliyor.

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Doğan Kürşat Aktaş

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