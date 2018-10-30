Google Pixel 3 XL "Çentik Doğurdu"
Bazı Pixel 3 XL sahipleri, telefonlarında ortaya çıkan hayalet çentikle şaşkına döndüler!
Genişçe bir çentikten daha kötüsü ne olabilir? Tabi ki iki çentik. Bu kabusu yaşayan bazı Pixel 3 XL sahipleri, Google'ın son amiral gemisinde "sanal" bir çentikle karşılaştıklarını söylüyorlar.
Android Police'in raporuna göre sorun, bazı Pixel 3 XL kullanıcıları tarafından rastgele olarak tecrübe ediliyor. Sağ kenarda ortaya çıkan "çentik" elbette gerçek bir çentik değil, sadece siyah bir şerit. Sorun yaygın gibi görünmese de kullanıcılar, ikinci çentiğin ekran görüntülerini sosyal platformlarda paylaşıyorlar.
So my Pixel randomly grew another notch today. ?? https://t.co/c6Pff9MVmW pic.twitter.com/ugjfLmCkDZ— UrAvgConsumer (@UrAvgConsumer) 24 Ekim 2018
Birkaç Reddit kullanıcısı, hayalet çentiği geldiği yere geri göndermek için cihazı yeniden başlatmak yetiyor. Sorunun farkında olan Google, Android Police'e yaptığı açıklamada onarımın "yakında" geleceğini söyledi.
Hayalet çentiğin hangi sebeple ortaya çıktığını henüz bilmesek de, görüntünün komik (ve biraz da korkunç) olduğunu kabul ediyoruz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Samsung'un sayesinde yakında delikli ekran tasarımım hayata geçecek. Nasıl evrildiğini görün bakalım! Google penisini steroid ile büyüten zencilere benziyor. Çentik delilerine "Alın size çentik!" diyor...