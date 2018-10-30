Google Pixel 3 XL "Çentik Doğurdu"

Bazı Pixel 3 XL sahipleri, telefonlarında ortaya çıkan hayalet çentikle şaşkına döndüler!

Google Pixel 3 XL "Çentik Doğurdu"

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Samsung'un sayesinde yakında delikli ekran tasarımım hayata geçecek. Nasıl evrildiğini görün bakalım! Google penisini steroid ile büyüten zencilere benziyor. Çentik delilerine "Alın size çentik!" diyor...

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