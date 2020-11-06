Google, Pixel 5'te Yaşanan Sorunun, Aslında Sorun Olmadığını Söyledi

Google Pixel 5'in ekranı ve çerçevesi arasında ortaya çıkan ve kullanıcıları endişelendiren boşluğun bir sorun olmadığını, aslında bilerek bırakıldığını açıkladı.

Pixel 5 Sorunu, Aslında Sorun Değilmiş

Tüketiciler, Google Pixel 5 telefonlarında ekran ile telefonun metal gövdesi arasında bir boşluk olduğunu bildirdikten sonra, şirket, bunun tasarımın kasıtlı bir parçası olduğunu ve IP68 su veya toz direncini etkilemeyeceğini açıkladı.

Problem ilk defa Ekim ortasında XDA forumlarındaki kullanıcılar tarafından dile getirilmişti. İlk mesajı atan Sylabo, satın aldığı yeni Pixel 5 telefonun resimlerini paylaşmış ve ekranla gövde arasında belirgin bir boşluk olduğunu söylemişti.

Google'dan jet yanıt

Google destek forumunda bir mesaj yayınlandı ve Google'dan bir uzmanın araştırma sonucu bu boşluğun Pixel 5'in tasarımı ile ilgili, gayet normal olduğu açıklandı. Müşterilerin çekinceleri varsa, Google'ın bire bir bağlantı kurarak yardımcı olacağı da belirtildi. 

Söz konusu boşluklar fotoğrafta fazla belirgin olmasa da, forum kullanıcılarının iddialarına göre telefona yakından bakıldığında açıkça görülüyor. Yukarıdaki fotoğraf, foruma Andy Richardson 6598 adı ile katılan Pixel 5 kullanıcısından gelen bir mesaj. Bu boşluktan dolayı toz ve su hasarı yaşayan bir kullanıcı bulunmuyor, ancak bazı kullanıcılar ellerindeki telefonda bu tür bir boşluk olmadığını da yazıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Brand Week İstanbul zamanı geldi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Kış lastiği ne zaman takılmalı? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
A101 5 Kasım 2020 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, bluetooth kulaklık imkanı
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
Norm güncelleme nasıl yapılır? Norm güncelleme tarihleri belli oldu
Günün En çok Okunanları
Ciddi Uyarı: Kullanmadığınız SSD ve USB Belleklerinizi Sakın Satmayın!
Bitcoin, Sakin Geçen 1.5 Yılın Ardından Yine Yükselişe Geçti
En İyi 10 Ücretsiz Antivirüs Yazılımı - 2020
ARM'dan Intel ve AMD'yi Endişelendirecek Canavar Gibi Bir İşlemci
WhatsApp'a "Tatil Modu" Geliyor. Pek iWhatsApp tatil Modu Nedir?

 

 