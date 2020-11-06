Google, Pixel 5'te Yaşanan Sorunun, Aslında Sorun Olmadığını Söyledi

Tüketiciler, Google Pixel 5 telefonlarında ekran ile telefonun metal gövdesi arasında bir boşluk olduğunu bildirdikten sonra, şirket, bunun tasarımın kasıtlı bir parçası olduğunu ve IP68 su veya toz direncini etkilemeyeceğini açıkladı.
Problem ilk defa Ekim ortasında XDA forumlarındaki kullanıcılar tarafından dile getirilmişti. İlk mesajı atan Sylabo, satın aldığı yeni Pixel 5 telefonun resimlerini paylaşmış ve ekranla gövde arasında belirgin bir boşluk olduğunu söylemişti.
Google'dan jet yanıt
Google destek forumunda bir mesaj yayınlandı ve Google'dan bir uzmanın araştırma sonucu bu boşluğun Pixel 5'in tasarımı ile ilgili, gayet normal olduğu açıklandı. Müşterilerin çekinceleri varsa, Google'ın bire bir bağlantı kurarak yardımcı olacağı da belirtildi.
Söz konusu boşluklar fotoğrafta fazla belirgin olmasa da, forum kullanıcılarının iddialarına göre telefona yakından bakıldığında açıkça görülüyor. Yukarıdaki fotoğraf, foruma Andy Richardson 6598 adı ile katılan Pixel 5 kullanıcısından gelen bir mesaj. Bu boşluktan dolayı toz ve su hasarı yaşayan bir kullanıcı bulunmuyor, ancak bazı kullanıcılar ellerindeki telefonda bu tür bir boşluk olmadığını da yazıyor.
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