Google, Pixel 5'te Yaşanan Sorunun, Aslında Sorun Olmadığını Söyledi

Google Pixel 5'in ekranı ve çerçevesi arasında ortaya çıkan ve kullanıcıları endişelendiren boşluğun bir sorun olmadığını, aslında bilerek bırakıldığını açıkladı.