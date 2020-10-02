Google Pixel 5, Galaxy S20 ve iPhone 11 Pro Karşısında

Google'ın yeni amiral gemisi Pixel 5, sonunda resmi olarak tanıtıldı. Peki yeni telefon, benzer seviyedeki telefonlar karşısında ne kadar güçlü ve neler sunuyor?
Google Pixel 5'in ilk bakışta öne çıkan özellikleri 5G ve yeni ultra geniş kamera, ancak her şey bunlardan ibaret değil. Aşağıdaki tabloda yeni Pixel 5'i Galaxy S20 ve iPhone 11 Pro ile karşılaştırdık.
|
Pixel 5
|
Galaxy S20
|
iPhone 11 Pro
|
Fiyat
|
699
|
999 $ 'dan başlıyor
|
999 $ / 1149 $ / 1349 $
|
Boyutlar
|
144,7 x 70,4 x 8 mm (5,7 x 2,8 x 0,3 inç)
|
151,7 x 69,1 x 7,9 mm (5,97 x 2,72 x 0,31 inç)
|
144 x 71,4 x 8,1 mm (5,67 x 2,81 x 0,32 inç)
|
Ağırlık
|
151 g
|
163 g
|
188 g
|
Ekran boyutu
|
6 inç (152,4 mm)
|
6,2 inç (157,58 mm)
|
5,8 inç (147,32 mm)
|
Ekran çözünürlüğü
|
2.340 x 1.080 (432 ppi)
|
3.040 x 1.440 (563 ppi)
|
2.436 x 1.125 (458 ppi)
|
Ekran tipi
|
FHD + Esnek OLED
|
Quad HD + Dinamik AMOLED 2X
|
Super Retina XDR OLED
|
Pil
|
4.080 mAh
|
4.000 mAh
|
18 saate kadar video oynatma
|
Dahili depolama
|
128 GB
|
128 GB
|
64 / 256 / 512 GB
|
Harici depolama
|
Yok
|
microSD
|
Yok
|
Arka kamera(lar)
|
İki kamera:
|
Üç kamera:
|
Üç kamera:
|
Ön kamera(lar)
|
8 MP, f/2,0
|
10 MP, f/2,2
|
12 MP, f/2,2
|
Video yakalama
|
60 fps'de 4K
|
8K
|
60 fps'de 4K
|
SoC
|
Qualcomm 765G
|
Samsung Exynos 9825
|
Apple A13 Bionic
|
İşlemci
|
2.4 GHz sekiz çekirdekli
|
2.7 GHz sekiz çekirdekli
|
2.65 GHz altı çekirdekli
|
GPU
|
Adreno 620
|
ARM Mali-G76 MP12
|
isimsiz dört çekirdekli
|
Depolama alanı
|
8 GB
|
12 GB
|
4 GB
|
Kablosuz internet
|
Çift bant, 802.11ac
|
Çift bant, 802.11ac / ax
|
Çift bant, 802.11ac / ax
|
Bluetooth
|
v5.0
|
v5.0
|
v5.0
|
NFC
|
Evet
|
Evet
|
Evet
|
İşletim sistemi
|
Android 11
|
Android 10
|
iOS 13
|
Diğer özellikler
|
IP68 sertifikalı, USB-C, Qi kablosuz şarj
|
IP68 sertifikalı, USB-C, WPC / PMA kablosuz şarj
|
IP68 sertifikalı, Lightning konnektörü, Qi kablosuz şarj
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