Google Pixel 5, Galaxy S20 ve iPhone 11 Pro Karşısında

5G özelliği ve rakiplerine göre uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni Google Pixel 5'i Galaxy S20 ve iPhone 11 Pro ile bu tabloda karşılaştırın!

Google Pixel 5 vs. Galaxy S20 vs. iPhone 11 Pro

Google'ın yeni amiral gemisi Pixel 5, sonunda resmi olarak tanıtıldı. Peki yeni telefon, benzer seviyedeki telefonlar karşısında ne kadar güçlü ve neler sunuyor?

Google Pixel 5'in ilk bakışta öne çıkan özellikleri 5G ve yeni ultra geniş kamera, ancak her şey bunlardan ibaret değil. Aşağıdaki tabloda yeni Pixel 5'i Galaxy S20 ve iPhone 11 Pro ile karşılaştırdık.

Pixel 5

Galaxy S20

iPhone 11 Pro

Fiyat

699

999 $ 'dan başlıyor

999 $ / 1149 $ / 1349 $

Boyutlar

144,7 x 70,4 x 8 mm (5,7 x 2,8 x 0,3 inç)

151,7 x 69,1 x 7,9 mm (5,97 x 2,72 x 0,31 inç)

144 x 71,4 x 8,1 mm (5,67 x 2,81 x 0,32 inç)

Ağırlık

151 g

163 g

188 g

Ekran boyutu

6 inç (152,4 mm)

6,2 inç (157,58 mm)

5,8 inç (147,32 mm)

Ekran çözünürlüğü

2.340 x 1.080 (432 ppi)

3.040 x 1.440 (563 ppi)

2.436 x 1.125 (458 ppi)

Ekran tipi

FHD + Esnek OLED

Quad HD + Dinamik AMOLED 2X

Super Retina XDR OLED

Pil

4.080 mAh

4.000 mAh

18 saate kadar video oynatma

Dahili depolama

128 GB

128 GB

64 / 256 / 512 GB

Harici depolama

Yok

microSD

Yok

Arka kamera(lar)

İki kamera:
Ultra geniş, 16MP, f / 2.2
Dual pixel, 12.2MP, f / 1.7

Üç kamera:
Ultra geniş, 12MP, f / 2.2
Geniş, 12MP, f / 1.8
Telefoto, 64MP, f / 2.0

Üç kamera:
Ultra geniş, 12MP, f / 2.4
Geniş, 12MP, f / 1.8
Telefoto, 12MP, f / 2.0

Ön kamera(lar)

8 MP, f/2,0

10 MP, f/2,2

12 MP, f/2,2

Video yakalama

60 fps'de 4K

8K

60 fps'de 4K

SoC

Qualcomm 765G

Samsung Exynos 9825

Apple A13 Bionic

İşlemci

2.4 GHz sekiz çekirdekli

2.7 GHz sekiz çekirdekli

2.65 GHz altı çekirdekli

GPU

Adreno 620

ARM Mali-G76 MP12

isimsiz dört çekirdekli

Depolama alanı

8 GB

12 GB

4 GB

Kablosuz internet

Çift bant, 802.11ac

Çift bant, 802.11ac / ax

Çift bant, 802.11ac / ax

Bluetooth

v5.0

v5.0

v5.0

NFC

Evet

Evet

Evet

İşletim sistemi

Android 11

Android 10

iOS 13

Diğer özellikler

IP68 sertifikalı, USB-C, Qi kablosuz şarj

IP68 sertifikalı, USB-C, WPC / PMA kablosuz şarj

IP68 sertifikalı, Lightning konnektörü, Qi kablosuz şarj
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