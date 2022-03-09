Google Pixel 6a ve Google Pixel Watch Ne Zaman Gelecek?

Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentilere ve sızıntılara göre Google Pixel 6a ve Google Pixel Watch yakında piyasaya çıkacak gibi görünüyordu. Ancak bu hiç doğru olmayabilir.
Daha önce Google Pixel 6a ve Pixel Watch için mayıs ayında tanıtılacağı bilgisi gündeme düşmüştü. Ancak gelen yeni bilgilere göre bu 2 cihaz erteleme alabilir ve hatta temmuz ayına kadar sarkabilir.
Jon Prosser'ın Twitter'da paylaştığı bilgiye göre, bu kesin gibi. Zira Prosser, paylaştığı gönderide Google'ın Pixel 6a'nın temmuz sonuna kadar ertelediğini duyduğunu söylüyor. Bunun için sebep olarak ise çip sıkıntısını gösteriyor. Pixel Watch için ise konuşulan çıkış tarihinin hala 26 Mayıs olduğunu söyleyen Prosser, ancak bunun da ertelenebileceğine inanıyor.
as i mentioned in today's show:
i am hearing that google has delayed the pixel 6a until late july. (chip shortage)
pixel watch is still may 26th, but the source believes it could soon be pushed as well.https://t.co/iqoh9RlCzk— Jon Prosser (@jon_prosser) March 4, 2022
Belki öyle belki değil, bunu bekleyip göreceğiz elbette. Fakat çip sıkıntısının halen sürdüğünü düşündüğümüzde, bu duyumun doğru olma ihtimali bir hayli yüksek.
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