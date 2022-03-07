Batman'i Canlandıran Robert Pattinson, Batmobile'ı Gerçekten Kullanmış!

Robert Pattinson'ın, "The Batman" filminin pek çok sahnesinde, Batmobile'ı kendi kullandığı ortaya çıktı. Filmin yapım tasarımcısı James Chinlund'ın söylediğine göre Bruce Wayne'in Gotham'ın Kara Şövalyesi olmasının ikinci yılını konu alan filmde Batman'i oynayan Pattinson, Batmobile'i kendi sürerek direksiyonun başında uzun bir süre geçirdi.
Insider'a "Rob aracın hakkını verdi" diyen Chinlund, sözlerine "Aracı en yüksek hızlara çıkardı, akrobasi sürüş çalışmalarına yoğun bir şekilde dahil oldu" şeklinde devam etti.
Ancak "en yüksek hızların" tam olarak ne olduğunu bu konuşmada açıklamadı. Filmin özel efekt süpervizörü, Batmobile yapımından sorumlu olan Dominic Tuohy ile temasa geçen Insider, 627 beygir gücündeki motoruyla güçlü Chevy V8 Batmobile'in rahatlıkla saatte 160 kilometre hızı rahatlıkla geçtiğini söyledi.
Chinlund, bazı Batmobile sahnelerinin çekimi içinse bir "pod araba"nın kullanıldığını söyledi. Bu durumda, Batmobil'in tavanına bir kokpit takılıyor ve bir dublör sürücüsü aracın direksiyonunu buradan kontrol ediyor. Yani kamera odaklandığında aracı Pattinson sürüyor gibi görünse de, arabanın üstünde tüm işi yapan bir dublör sürücü bulunuyor.
Chinlund, Batmobile'in hızlı olmasının yanı sıra çevik olduğunu da sözlerine ekledi: "Atlayabilir, iki tekerlek üzerinde gidebilir, yakabilir. Bu yüzden bir Batman hayranı olarak, gerçekten sürülen bir araba görmek yönetmen Matt Reeves'in ilk günden itibaren ilk hedefiydi. Film, bir 'Batman' filminde gördüğümüz en kapsayıcı kovalamacalardan birine sahip" dedi.
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