Google Pixel'lerde Simge Kaybolma Sorunu

Google Pixel sahipleri, son günlerde garip bir sorunla karşı karşıya: Bazı kullanıcılar, uygulama simgelerinin ana ekrandan kendiliğinden kaybolduğunu söylüyorlar.
Sorunun Google'ın aralık güvenlik güncellemesinde olduğu söyleniyor. Simgesi kaybolan uygulamaların sorundan etkilenmediği, nereye dokunacağınızı biliyorsanız uygulamayı çalıştırabileceğiniz söyleniyor. Ancak bu şekilde uygulama çalıştırmak, tahmin edeceğiniz üzere can sıkabilir.
Simgeler kaybolsa da Pixel Launcher'da uygulamaların isimlerinin göründüğü söyleniyor, bu sayede uygulamayı bulmanız mümkün olabiliyor. Ancak Favoriler çubuğu, alandan kazanmak için uygulama isimlerini göstermiyor ve bir onarım gelene kadar kullanılması pek mümkün olmayacak gibi görünüyor.
Simgelerin neye göre kaybolduğu bilinmiyor. Bazı Pixel 4 ve Pixel 3a kullanıcıları, telefonlarını birkaç kez yeniden başlatsalar da sorunu yaşadıklarını söylüyorlar. Bazı kullanıcılar ise herhangi bir sorun yaşamıyor. Bu tutarsızlığın nedeni, tüm Pixel telefonlarının en son güncellemeyi henüz almamış olması olabilir.
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