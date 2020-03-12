Google Play Protect, Testlerde Fena Çakıldı

Bir yazılım test platformu, Google Play Protect'in zararlı içeren uygulamaları algılamakta sanıldığı kadar başarılı olmadığını ileri sürdü.
Google'ın Play Store'daki zararlıları engellemeye yönelik koruma sistemi, AV-Test'in üç farklı testinde 18 üzerinden 6 puan alabildi. AV-Test, Avira, Bitdefender, G Data, Kaspersky, NortonLifeLock, SK Telecom ve Trend Micro gibi güvenlik uygulamalarını da koruma, performans ve kullanım kolaylığı kategorilerinde test etti.
Testlerde Google Play Protect'in zararlı içeren uygulamaların neredeyse üçte ikisine geçit verdiği ortaya çıktı. Play Protect, 24 saatten daha yeni uygulamalarda sadece yüzde 37 algılama oranına ulaşabilirken Bitdefender, Cheetah Mobile, NortonLifeLock, Trend Micro ve Kaspersky, yüzde 100'e yakın sonuçlar verdiler.
Google'ın koruma mekanizması, dört haftadır internete dolaşan uygulamaları yakalamakta da zorlandı ve bu tür zararlıların sadece yüzde 33'ünü görebildi. Testte Play Protect'in 30 kez yanlış alarm verdiği de ortaya çıktı.
Google Play Protect, AV-Test'in testlerinde daha önce de başarısızlığa uğramıştı. Ürün, 2017'deki araştırmada mobil güvenlik araçları arasında sonuncu olmuştu.
AV-Test araştırmacıları, yalnızca Play Protect'e güvenmek yerine iyi bir güvenlik uygulaması kullanmayı öneriyor.
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