iOS 14 Kodlarından Apple'ın Yeni Sürprizi Çıktı

Apple'ın üst seviye bir kulak üstü kulaklık üzerinde çalıştığı, 2018'in başlarında konuşulmaya başlanmıştı. Sonraki sene kulaklığın üretim sorunları nedeniyle ertelendiği söylenmişti. Şimdi ise iOS 14'te keşfedilen kodlarda böyle bir cihazın varlığını doğrulayacak simgeler bulundu.
Görünüşü Beats Studio ve Solo Pro'ya benzeyen kulaklık simgeleri, siyah, beyaz ve gri renklerini kullanıyor. Siyah arka planlı simge, koyu moda yönelik bir simge olabilir. İki simge, kulaklığın iki farklı renk seçeneğiyle geleceğinin bir işareti de olabilir. Kulaklıkların şu anki Beats kulaklıklara benzer işlevler sunacağı, bunlardan birinin otomatik duraklatma işlevi olacağı söyleniyor. Otomatik duraklatma işlevi, kulaklığı çıkardığınızda çalan şarkının otomatik olarak duraklatılmasını, takıldığında ise devam etmesini sağlayacak. Kulaklıkların AirPods Pro'da da bazı özellikleri ödünç alacağına inanılıyor.
Yeni kulaklıkların 2020 içerisinde tanıtılacağına dair raporlar var. Cihazın simgelerinin ortaya çıkması, kulaklığın eylüldeki Apple etkinliğinde ortaya çıkma ihtimalini bir miktar güçlendirdi denebilir. Ancak henüz her şeyin dedikodudan ibaret olduğunu ve firmanın planlarını değiştirebileceğini unutmamakta fayda var.
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