Google Play Store, Android Tabletler İçin Değişiyor!

Android tabletler her zaman Apple'ın iPad serisine karşı mücadele etti ve bir şekilde geride kalmaktan hiç kurtulamadı. Ama Google, yakında bunun en büyük nedenlerinden birini aşacak gibi görünüyor.
Şirket, Android Geliştiricileri Blogunda, uygulama mağazasını tablet veya katlanabilir telefon gibi büyük ekranlı bir cihazda görüntülerken, büyük ekranlar için optimize edilmiş uygulama ve oyunların öne çıkartılacağını duyurdu. Bu değişikliklerin "önümüzdeki aylarda" aktif edileceği de açıklandı.
Değişiklik sadece gösterilen veya arama sonuçlarında üste çıkartılan uygulamalarla sınırlı olmayacak. Google'ın temel geniş ekran gereksinimlerini karşılamayan uygulamalarla ilgili uyarılar da yayınlaması bekleniyor. Bu sayede düşük kaliteli bir deneyim alabileceğinizi bileceksiniz. Ayrıca kullanıcılar, aynı cihaz türündeki (telefonlar, tabletler ve katlanabilir cihazlar, Chrome OS, Wear OS veya Android Auto) kullanıcıların puanlarını ve incelemelerini ön planda görecek.
Muhtemelen bu değişiklikler, aynı zamanda geliştiricileri uygulamalarını daha tablet dostu hale getirmeye de teşvik edecek. Çok sayıda yüksek kaliteli iPad uygulaması mevcut olduğundan dolayı bu oldukça önemli. Ancak Android geliştiricileri genellikle telefon uygulamalarını daha büyük cihazlarda da sunuyor ve bu da kaçınılmaz olarak iyi bir deneyim sağlayamıyor.
Google, şu anda 250 milyondan fazla aktif Android tablet, katlanabilir cihaz ve Chrome OS cihazı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, katlanabilir telefonların yayılmaya başlamasıyla birlikte, büyük ekranlı cihazlara (ve bunlarla birlikte gelen uygulamalara) yönelik talep artmaya devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu adım, Android'in iPadOS'a ayak uydurması için oldukça önemli.
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