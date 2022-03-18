Google Play Store, Android Tabletler İçin Değişiyor!

Google, uygulama mağazası Play Store'u Android tabletler için daha kullanışlı hale getirmek istiyor.

  • Levent Öztürk
Google Play Store, Tabletler İçin Değişiyor

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