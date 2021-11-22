Google Play Store'a Beklenen Tasarım Değişikliği Geliyor!

Android uygulamalarını indirip yüklediğimiz Google Play Store, tarih öncesinden kalma gibi görünen tasarımını bir türlü yenilemedi. Ancak sonunda Google şikayetleri ve eleştirileri duymaya başlamış gibi görünüyor. Android Police'in haberine göre, bir sızıntıda yeni Google Play Store tasarımı ortaya çıktı ve bu yeni tasarım özellikle mobil ekranlarda oldukça iyi görünüyor.
Yeni tasarımda yan taraftaki çubuk kaldırılmış, dört düğmeli yönlendirme ve büyük, temiz görünen listelemelere geçilmiş. Ayrıca oyunların fragmanları da otomatik olarak oynatılıyor. Uygulamaları cihazlara göre filtreleme seçeneği ekleniyor.
Şu anda Kore'den görülebilen bu yeni tasarımın henüz "geliştirme aşamasında" olduğunu unutmamak gerekli. Google bu yüzden bu konu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmış değil.
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