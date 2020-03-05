YouTube Kısıtlamalarını Aşmanızı Sağlayan 5 Uygulama

YouTube'un videoları haber vermeden silmesi, arka planda dinlemenize izin vermemesi gibi sorun ve kısıtlamalar sizi bıktırmış olabilir. Doğru araçlarla bu sorunların hepsini ortadan kaldırabilirsiniz.
YouTube herkese göre bir yer olmaya çalıştıkça can sıkan sorunlarının sayısı artıyor. Bu çoğunlukla dev reklam verenlerin istediklerini yapmak, kullanıcı deneyimini ikinci plana bırakmak anlamına geliyor. Ancak endişe etmenize gerek yok. Girişken kullanıcı ve geliştiriciler, YouTube'un getirdiği her tür kısıtlama için birer çözüm sunuyorlar.
1. PocketTube ile Aboneliklerinizi Yönetin (Chrome, Firefox, Android, iOS)
YouTube, abone olduğunuz kanalları yönetmek için kolay bir yol sunmuyor. PocketTube ile aboneliklerinizi gruplandırabilir, örneğin tüm spor aboneliklerinizi bir grupta toplayabilir, yemek kanallarını ayrı bir grupta birleştirebilirsiniz.
İndirin: PocketTube (Chrome, Firefox, Android, iOS)
2. ListenBox ile YouTube'u Podcast'e Dönüştürün (Web)
Ücretli YouTube Premium'a yükseltmediğiniz sürece YouTube, videoları telefonda arka planda dinlemenize izin vermiyor. Listenbox, YouTube videolarını sese dönüştüryor. Tüm yapmanız gereken, YouTube videosunun veya çalma listesinin adresini kopyalamak.
ListenBox, tek videolar ve kanallardan 50'ye kadar video için ücretsiz. Kanallardan veya çalma listelerinden 50'nin üzerinde videoyu çekmek isterseniz, ücretli sürüme geçmeniz gerekiyor.
3. Floating for YouTube (Chrome)
Floating for YouTube, bir tıklamayla YouTube yürütücüsünü tarayıcı sekmesinden ayırmanızı sağlıyor. Böylece sekmeyi veya pencereleri değiştirdiğinizde videoyu görmeye devam ediyorsunuz. Yürütücü üzerinde YouTube'un temel kontrolleri de görüntüleniyor.
İndirin: Floating for YouTube (Chrome)
4. Deleted Video Finder ile Silinen Videoları Bulma (Chrome)
İnternette dolaşırken bir bağlantıya tıkladığınızda, bazen kırmızı, üzgin bir YouTube logosuyla "Bu video kaldırıldı" mesajını görmeniz mümkün. Bu Chrome eklentisi, silinen videoları Wayback Machine üzerinden bulmanızı sağlıyor. Eklentiyi yükledikten sonra silinen bir videoya denk gelirseniz, üzerine sağ tıklayın ve Find Video'yu seçin. Video otomatik olarak Google'da aratılacak ve yeni bir sekmede ise Wayback Machine üzerinden klibin arşivi oynatılacak.
İndirin: Deleted Video Finder for YouTube (Chrome)
5. "Ana Akım" Medyayı YouTube'tan Kaldırın (Chrome, Firefox)
YouTube, özellikle ABD gibi bazı ülkelerde bağımsız kanalları ikinci plana atmakla çoğu zaman eleştiriliyor. Bir web tarayıcısı eklentisi olan De-Mainstream YouTube, medya devlerinin giriş sayfanızı işgal etmesini engelliyor. Eklenti ile neleri engelleyip, nelere izin vereceğinizi seçebiliyorsunuz.
İndirin: De-Mainstream YouTube (Chrome, Firefox)
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