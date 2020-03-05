Google'dan, Corona'ya Karşı Vietnam Çözümü!

Google, Corona virüsü salgınının giderek daha ciddi boyutlara ulaşması sebebiyle, daha fazla ürün tedarik gecikmesinden kaçınmak için Pixel 4a üretimini Çin'den Vietnam'a taşımayı planlıyor.
Google Pixel 4a, Pixel 4 ailesinin en iyi özelliklerini ve kamera yeteneklerini daha düşük bir fiyat etiketi ile sunacak. Geçtiğimiz yıl Pixel 3a, Mayıs ayındaki Google I/O etkinliğinde tanıtılmış ve büyük bir heyecan ile karşılanmıştı. Ayrıca Pixel 4 ailesi, Hindistan gibi pek çok ülkeye Motion Sense özelliklerinin çalışacağı bantlardan kaynaklı yönetmelik sorunlarından dolayı sunulamamıştı. Pixel 4a, bu pazarların yeni özellikleri deneyimlemesi için tek yol olabilir.
Ancak Çin'de üretimin sürdürülebilir seviyelere yakın zamanda ulaşamaması durumunda Pixel 4a tanıtımının ertelenmesi söz konusu olabilir. Bu yüzden de Google, üretimi durumun halen kontrol altında gözüktüğü Vietnam'a çevirerek hızlanmayı hedefliyor.
Konuya yakın kaynakların açıkladığına göre parasal kaybın yanı sıra, bu karar ile tedarik zinciri devamlılığı da bozulacak. Hatta Google Çin'deki bazı kritik üretim donanımlarını sökerek Vietnam'a göndermeyi de düşünüyor.
Bir başka rapor da Google'ın 2020'nin sonlarına doğru tanıtılması beklenen Pixel 5'i de Vietnam'da üretebileceğini öneriyor.
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