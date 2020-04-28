Google Play Store'da Garip "Tekrar Yükleme" Sorunu

Google'ın mobil uygulama mağazası Play Store'de fark edilen bir hata, aynı güncellemelerin telefonlarda tekrar tekrar yüklenmesine yol açıyor. Ne kadar yaygın olduğu bilinmeyen sorun, 9to5Google'ın kendisi ve bazı okurları tarafından gösterildi.
Aynı güncellemeyi tekrar alan uygulamalar arasında başta Google'ın YouTube TV, Google Docs, Sheets, Slides, Gmail gibi uygulamaların bulunduğu anlaşılıyor. Bununla birlikte bazı üçüncü parti uygulamalarda da aynı durum yaşanıyor. Aynı güncellemenin tekrar yüklendiğine dair işaret ise, gelen güncellemenin sürüm numarası ile yüklü olan uygulamanın sürüm numarasının aynı olması.
Bu tür "hatalı" güncellemelerin bazı cihazlarda ilginç bir biçimde yok olduğu veya yerini başka uygulamaların aldığı belirtiliyor. Güncellenen uygulamaların "Son güncellenenler" listesinde yerini alması da dikkat çekiyor.
Eğer bu gerçekten bir hata ise, çoğu kişi tarafından fark edilmediği ve muhtemelen ciddi bir soruna açmadığından, büyük bir sorun gibi görünmüyor. Yine de veri kotası kısıtlı olanlar, aynı uygulamayı tekrar indirmekten dolayı kotalarını normalden hızlı tüketebilirler.
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