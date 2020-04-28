"Korsan" Film İzleme Uygulaması Popcorn Time'a Çocuk Modu Geldi

Bir dönem çok popüler olan, ancak daha sonrasında korsan içerikleri yayınladığı gerekçesiyle apar topar kapatılan Popcorn Time uygulaması, yeniden hayata döndü. Aslında açıkçası bu uygulamanın tam olarak ne zaman hayata döndüğünü söylemesi zor, zira erişimi sık sık durdurulup sonra çeşitli yollarla kullanıcılar tarafından kullanılmayı sürdürdü. Fakat görünüşe göre Popcorn Time, yoluna son sürat devam ediyor ve hatta şimdi yeni bir hizmeti daha yayına sokmuş durumda.
Popcorn Time Nedir?
Özellikle COVID-19 sebebiyle evlerinde oturanlar için film izleme konusunda geri planda kalmak istemeyen Popcorn Time, çok platformlu ve açık kaynak kodlu bir yazılım olması ve öte yandan entegre bir medya oynatıcı içeren BitTorrent istemcisine sahip olmasıyla biliniyor. Çeşitli torrent web siteleri tarafından listelenen videoları izlemek için kullanılabilen uygulama, telif hakkı içeren videolar sebebiyle pek çok ülke tarafından yasa dışı ilan edilmiş durumda. Bu anlamda oluşabilecek riskleri de kullanıcıya yüklüyor.
Popcorn Time'tan Çocuk Modu
Şimdi de Popcorn Time, çocuklara özel "Çocuk Modu'nu" hizmete soktu. Açıklama olarak da, "karantina altında ailenizle beraber özgürce eğlenceli zaman geçirebilirsiniz," şeklinde bir not düşen Popcorn Time, böylece adından bir kez daha bahsettirmeyi başarmış gibi. Ancak bu duyurusu bir kez daha başına dert açabilir. Bekleyip göreceğiz...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın