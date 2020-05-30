Google, Play Store İçin Bir Yeniliği Daha Test Etmeye Başladı

Google, uygulama mağazası Play Store'a eklediği "Başkalarını oynarken izle" işlevini bir grup kullanıcıyla test etmeye başladı. Peki bu işlev, bize neler getirecek?

Google Play Store'da Oynanış Videosu Testi

Play Store'da küçük değişikler yapmayı ve bunları test etmeyi sürdüren Google, şimdi "Başkalarını oynarken izle" işlevini test etmeye başladı.

İşlev, YouTube'taki popüler oyunların oynanış videolarını önünüze getiriyor gibi görünüyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, Play Store'daki PUBG Mobile sayfasının altındaki video bağlantısını görebilirsiniz (Watch others play başlığı altında). Google'ın bu ilginç hamlesi, bazen yanıltıcı olabilen ekran görüntülerinin ve hatta üretici videosunun aksine, oyunun neye benzediğini tam olarak görmenizi sağlayabilir.

Videoların gerçek insanlar tarafından mı, yoksa popüler videolar arasından mı seçildiği henüz bilinmiyor. İşlev yaygın olarak kullanıma sunulmadığından bizler, henüz kendi cihazımızda göremedik.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 4 Haziran 2020 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler dikkat çekiyor
BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV fırsatı
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı ? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
A101 28 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda tablet, TV ve cep telefonu sürprizi
Günün En çok Okunanları
Google Plus Kodu Nedir; Nasıl Kullanılır?
TP-Link'ten Yüksek Hızlı USB Adaptör Geldi! İşte Özellikleri!
Google, Play Store İçin Bir Yeniliği Daha Test Etmeye Başladı
SpaceX'in ilk insanlı uçuşu bugün saat kaçta? Uçuş nasıl canlı izlenir?
Paralel evren konulu filmler: IMDb puanlarına göre en iyileri seçtik

 

 