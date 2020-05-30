Google, Play Store İçin Bir Yeniliği Daha Test Etmeye Başladı

Play Store'da küçük değişikler yapmayı ve bunları test etmeyi sürdüren Google, şimdi "Başkalarını oynarken izle" işlevini test etmeye başladı.
İşlev, YouTube'taki popüler oyunların oynanış videolarını önünüze getiriyor gibi görünüyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, Play Store'daki PUBG Mobile sayfasının altındaki video bağlantısını görebilirsiniz (Watch others play başlığı altında). Google'ın bu ilginç hamlesi, bazen yanıltıcı olabilen ekran görüntülerinin ve hatta üretici videosunun aksine, oyunun neye benzediğini tam olarak görmenizi sağlayabilir.
Videoların gerçek insanlar tarafından mı, yoksa popüler videolar arasından mı seçildiği henüz bilinmiyor. İşlev yaygın olarak kullanıma sunulmadığından bizler, henüz kendi cihazımızda göremedik.
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