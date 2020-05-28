8K Çözünürlüklü İlk Holografik Ekrandan Büyüleyici Görüntüler

Biz 4K'ya yeni yeni alışırken, Dünyanın ilk 8K holografik ekranı, neredeyse tüm detaylarıyla ortaya çıktı. Ortaya çıkmayan tek şey ise, muhtemelen fazlasıyla korkutucu olacak olan fiyatı.

28 Mayıs 2020 10:00