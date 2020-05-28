8K Çözünürlüklü İlk Holografik Ekrandan Büyüleyici Görüntüler

Biz 4K'ya yeni yeni alışırken, Dünyanın ilk 8K holografik ekranı, neredeyse tüm detaylarıyla ortaya çıktı. Ortaya çıkmayan tek şey ise, muhtemelen fazlasıyla korkutucu olacak olan fiyatı.

Oynat İşte 8K Çözünürlüklü İlk Holografik Ekran Dünyanın ilk 8K holografik ekranı, fiyatı dışında her şeyini gösterdi!

Dünya henüz 4K'ya tam olarak yetişemese de bir firma, 8K holografik ekranları bugüne taşımaya çalışıyor.

Looking Glass, yeni ışık alanı teknolojisini kullanarak dünyanın ilk 8K holografik ekranını ortaya çıkardı. Looking Glass, bilimsel alanı hedef alıyor, bu nedenle Netflix seyretmek isteyenlere göre değil. Ekran, kas-iskelet gruplarını, mühendislik kavramlarını veya topografik özellikleri yüksek çözünürlüklü görmek isteyen araştırmacılar için geliştirilmiş.

İlk olarak CES'te gösterilen teknolojinin hazır hale gelmiş olması heyecan verici. Looking Glass, web sitesinde ekranla ilgili henüz bir fiyattan bahsetmiyor. Bunun yerine firma, fiyat almak için telefon etmenizi istiyor. 8K çözünürlüklü Samsung Q950TS'nin 13.000 dolar civarında fiyatla satıldığını düşünürsek, bu ekranın ez iki kat fiyatla gelmesi sürpriz olmayacaktır.

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