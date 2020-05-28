Spotify, Pek Çok Kullanıcısı İçin Sinir Bozucu Olan Kısıtlamayı Kaldırdı

Spotify, belki de "bu kısıtlama neden var" dedirten ve kullanıcılarının sinirini bozan önemli bir kısıtlamayı, en sonunda hizmetinden tamamen kaldırdı.