Spotify, Pek Çok Kullanıcısı İçin Sinir Bozucu Olan Kısıtlamayı Kaldırdı

En popüler müzik akış hizmetlerinden biri olan Spotify, Kütüphaneniz bölümündeki 10.000 şarkı kısıtlamasını kaldırıyor.
Birçok kullanıcının sevdiği ve sakladığı şarkıların sayısı 10.000'i geçmese de, bazı kullanıcıların bu kısıtlamadan memnun olmadığı biliniyordu. Firma şimdi bu kısıtlamayı tamamen kaldırdığını duyurdu. Yeni blog gönderisine göre kısıtlamanın kaldırılması sıkça isteniyordu. Bu değişikliğe yönelik talebin, Spotify forumlarında 12.500 oy aldığı belirtiliyor.
Değişiklik, beğenilen şarkı ve albümlerdeki kısıtlamaları kaldırsa da, tek bir çalma listesine ekleyebileceğiniz şarkı sayısındaki 10.000 şarkılık kısıtlamayı değiştirmiyor. Yeni tüm listelerinizi tek bir yerde toplamanız mümkün olmayabilir. Yine de şarkıları beğenirken herhangi bir uyarı almayacak olmak, memnun edici bir gelişme.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın