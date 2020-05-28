Spotify, Pek Çok Kullanıcısı İçin Sinir Bozucu Olan Kısıtlamayı Kaldırdı

Spotify, belki de "bu kısıtlama neden var" dedirten ve kullanıcılarının sinirini bozan önemli bir kısıtlamayı, en sonunda hizmetinden tamamen kaldırdı.

Spotify, Sinir Bozan Kısıtlamayı Kaldırdı

En popüler müzik akış hizmetlerinden biri olan Spotify, Kütüphaneniz bölümündeki 10.000 şarkı kısıtlamasını kaldırıyor.

Birçok kullanıcının sevdiği ve sakladığı şarkıların sayısı 10.000'i geçmese de, bazı kullanıcıların bu kısıtlamadan memnun olmadığı biliniyordu. Firma şimdi bu kısıtlamayı tamamen kaldırdığını duyurdu. Yeni blog gönderisine göre kısıtlamanın kaldırılması sıkça isteniyordu. Bu değişikliğe yönelik talebin, Spotify forumlarında 12.500 oy aldığı belirtiliyor.

Değişiklik, beğenilen şarkı ve albümlerdeki kısıtlamaları kaldırsa da, tek bir çalma listesine ekleyebileceğiniz şarkı sayısındaki 10.000 şarkılık kısıtlamayı değiştirmiyor. Yeni tüm listelerinizi tek bir yerde toplamanız mümkün olmayabilir. Yine de şarkıları beğenirken herhangi bir uyarı almayacak olmak, memnun edici bir gelişme.

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