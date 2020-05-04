Google Play Store'a Otomatik Yükleme İşlevi Geldi

Play Store, ön-kayıt yaptırdığınız uygulamalar ve oyunlar hazır olduğunda, bu uygulamaları otomatik olarak yüklemenizi sağlayacak bir güncelleme sundu.
Daha önce Play Store uygulamasında yapılan incelemelerde görünen işlev, şimdi kullanıcılar tarafından da görülmeye başlandı (muhtemelen sunucudan etkinleştirildi). Öncesinde ön-kayıt yaptırdığınız uyulamalar için bildirim alabiliyor, yükleme işlemini kendiniz yapabiliyordunuz. Kayıt yaparken beğenebileceğiniz diğer oyunlar da gösteriliyordu ancak bu işlev, emekliye ayrılmış gibi görünüyor. Şimdi bunların yerine, ön-kayıt düğmesine bastıktan sonra karşınıza "Hazır olduğunda yükle" ve "Tamam" seçenekleri geliyor.
Otomatik indirme işlevinin size ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için Play Store'da oyunlar bölümüne bakın, Ön-Kayıt'a kaydırın, bir oyun seçin ve Ön-Kayıt'a dokunun.
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