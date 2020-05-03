İşte Son 30 Gün İçinde En Çok Tweet'lenen 10 Oyun!

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle, insanların evde kaldıkları süre boyunca e-spor ve çevrimiçi oyunlara olan ilgisi, görülmemiş bir şekilde arttı. Twitter'daki oyun konuşmaları her zamankinden daha fazla. İşte son 30 gün içinde en çok Tweet'lenen 10 oyun!

İşte Son 30 Gün İçinde En Çok Tweet'lenen 10 Oyun!

Yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle, insanların evde kaldıkları süre boyunca e-spor ve çevrimiçi oyunlara olan ilgisi, görülmemiş bir şekilde arttı. Diğer spor dallarında çeşitli ertelemeler ve iptaller yaşanırken, oyun dünyası ise hiç durmadı. Oyunlar hem bilgisayarda hem de mobil cihazlarda oynanıyor, insanlar evde de keyifli zaman geçiriyor. Çevrimiçi, video ve mobil oyun, tüm dünyada çok popüler.

Bu trendle paralel olarak, Twitter'daki oyun konuşmaları her zamankinden daha fazla. Mart ayının ikinci yarısında Twitter'da oyun üstüne konuşmalarda % 71 artış görüldü. Özellikle ABD'de, konuşmalarda % 89 gibi çok büyük bir artış yaşandı.

ABD'de son 30 gün içinde hakkında en çok Tweetlenen oyunlar şunlar oldu:

  1. Animal Crossing: New Horizons
  2. Call of Duty
  3. Final Fantasy
  4. Fortnite
  5. Fire Emblem
  6. DOOM
  7. Super Mario
  8. NBA2K
  9. Overwatch
  10. The Legend of Zelda

Animal Crossing hakkında en çok tweet atan ülkeler şunlar oldu:

  1. Japonya
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Kore
  4. Fransa
  5. İspanya

Son 30 gün içinde hakkında en çok Tweetlenen Espor takımları:

  1. @FaZeClan
  2. @G2Esports
  3. @mibr
  4. @FNATIC
  5. @Cloud9
  6. @T1
  7. @TeamLiquid
  8. @Luminosity
  9. @paiNGaming
  10. @TSM

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