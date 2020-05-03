İşte Son 30 Gün İçinde En Çok Tweet'lenen 10 Oyun!

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle, insanların evde kaldıkları süre boyunca e-spor ve çevrimiçi oyunlara olan ilgisi, görülmemiş bir şekilde arttı. Twitter'daki oyun konuşmaları her zamankinden daha fazla. İşte son 30 gün içinde en çok Tweet'lenen 10 oyun!