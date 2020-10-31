Google Play Store'a Yeni Bir Karşılaştırma Özelliği Geliyor

Google, uygulama mağazası Play Store için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellikle birlikte, benzer uygulamaları karşılaştırma fırsatına kavuşacağız.

  • Levent Öztürk
Google Play Store'a karşılaştırma geliyor

Google, işinize yarayabilecek uygulamaları bulmanıza yardımcı olmak için Play Store üzerinde sürekli ufak değişiklikler yapıyor. Sonuç olarak ne kadar fazla uygulama indirir ve yüklerseniz, bu firmanın o kadar işine geliyor.

Şimdi ise Android Police tarafından fark edildiği üzere Google, benzer uygulamaları karşılaştıracak ve aynı ya da benzer işlevleri gerçekleştirebilecek birden fazla uygulama arasında seçim yapmanıza yardımcı olacak bir özelliği deniyor.

Eğer iki veya daha fazla ürünün özelliklerini direkt olarak karşılaştırmanıza izin veren bir alışveriş sitesine girdiyseniz, bu özelliğin yaklaşık olarak nasıl çalıştığını tahmin edebilirsiniz. Temel olarak "Uygulamaları karşılaştır" kısmı, bir uygulamanın sayfasının altına yakın bir noktada görülüyor. Burada da seçili olan uygulamaya benzer popüler uygulamalar gösteriliyor.

Özellikte kullanım kolaylığı ve uygulamanın belirli bir özelliği destekleyip desteklemediği karşılaştırılıyor. Google'ın bu karşılaştırmalar için kullanıcı yorumlarından veri çektiği tahmin edilebilir ancak firma bu konuda bir açıklama yapmadan kesin bir şey söylemek de mümkün değil.

Bu özellik şu anda bir deney olarak görülüyor ve özelliğin tüm kullanıcılara ve uygulamalara sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

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