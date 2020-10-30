Bugatti Boldie: Otomobil Üreticisinin İsterse Neler Yapabileceğinin Kanıtı

Bugatti Bolide, lüks otomobil üreticisi Bugatti'nin istediği zaman neler yapabileceğini açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

Bugatti, neler yapabileceğini Bolide ile gösterdi
Bugatti

Bugatti, kendisini yeni zirvelere ulaşmaya zorladığında ne olduğunu Bolide ile gösterdi. Bu araç Chiron gibi sadece hızlı ve lüks bir hız canavarı değil, tamamen yarış pistlerini ele geçirmek için üretilmiş bir canavar. Firma bu aracın şu ana kadar ürettiği en hızlı ve en hafif otomobil olduğunu söylüyor. Boldie, 500 kmph (310mph) hızına ulaşabilirken 1.825 beygirgücüne sahip ve sadece 1.240kg ağırlığında. Bu da aracın her kilogramı için sahip olduğu güç seviyesini oldukça arttırarak Formula 1 araçları ile aynı noktaya gelmesini sağlıyor. Ancak bütün bunlara rağmen aracın bariz Bugatti görünümü değişmiyor.

Ayrıca Bolide'ın tavanındaki eşsiz bir "şekillendirilebilir" kaplama da firmanın söylediğine göre "aktif hava akışı optimizasyonu" sağlıyor. Düşük hızlarda normalde olduğu gibi pürüzsüz olan tavan, daha yüksek hızlarda aerodinamik sürtünmeyi azaltmak için bir baloncuk alanına dönüşüyor. Bu özellik çok önemli gözükmeyebilir ancak Bugatti'nin söylediğine göre şekil değiştiren bu kaplama sürtünmede %10'a kadar azalma ve kaldırma kuvvetlerinde %17'ye kadar düşüş sunabiliyor.

Araç şu anda firmanın güçlü W-16 motoruyla yapabileceklerini gösteren bir konsept durumunda. Ama Bolide'ın gerçeğe dönüşmesi muhtemel bir araç olduğu kesin. Bugatti'nin söylediğine göre araç, simülasyon içerisinde Le Mans'ın bir turunu tamamlamak için 3:07.1 dakika harcıyor ve bu da Kazuki Nakajima'nın 3:15.377'lik rekorunu rahat bir farkla geçmesine yetiyor.

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